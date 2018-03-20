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Rehinli ve hacizli araçları sahte belgelerle satan 30 kişi adliyeye sevk edildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 14 Mart'ta İstanbul merkezli 16 ilde rehinli ve hacizli araçların sahte belgelerle satışını yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına...

Rehinli ve hacizli araçları sahte belgelerle satan 30 kişi adliyeye sevk edildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 14 Mart'ta İstanbul merkezli 16 ilde rehinli ve hacizli araçların sahte belgelerle satışını yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına aldığı şüphelilerden 30'u adliyeye sevk edildi. 

24 KİŞİ SAVCI TALİMATIYLA EMNİYETTEN SERBEST, 30 ADLİYEYE SEVK 
Şüpheliler hakkında emniyette, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Mühürde sahtecilik' ve 'Kamu kurum ve kuruluş dolandırıcılığı' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan 54 kişiden 24'ü savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 30'u Beykoz Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

SAHTE EVRAKLARLA 3 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ TESPİT EDİLMİŞTİ 
Polis ekipleri, şüphelilerin Beykoz'da aralarında çok sayıda lüks aracın da bulunduğu bir otoparkta hacizli 25 aracın 19'unu vergi dairelerinin düzenlediği açık arttırmayı kazanmış gibi göstererek sahte evraklarla hacizlerini kaldırıp sattıklarını bu yöntemle yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerini belirlemişti.

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