Refüje çarpan otomobilde sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE(Van), () - VAN’ın Başkale ilçesinde orta refüje çarparak sürüklenen araçta yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Başkale Belediyesi önünde meydana geldi. Hakkari'den Van'a giden henüz kimliği belirlenemeyen sürücü aşırı hız ve buzlanma nedeniyle yönetimindeki 30 YH 856 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup sürüklenen otomobil devrilirken, ismi açıklanmayan sürücü ise ağır yaralandı. Ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından güçlükle otomobilden çıkartılarak Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumun ağır olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI