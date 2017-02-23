Referandumun oy torbalarını kadın mahkumlar dikki

DENİZLİ'nin Bozkurt İlçesi'ndeki Adalet Bakanlığı'na bağlı Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlü kadınlar, 2005'ten bu yana Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim torbalarını dikiyor. Hükümlü kadınlar, cezaevi içindeki tekstil atölyelerinde en son Nisan ayında yapılacak referandumda kullanılacak 350 bin seçim torbası ile 450 bin mühür torbasının dikimini yaptı.Bozkurt İlçesi'nde 2004'ten bu yana Adalet Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren, 11'i yabancı 460 hükümlü kadının bulunduğu, Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, içindeki çeşitli atölyeler ve iş meslek kollarıyla adeta fabrika gibi çalışıyor. Tekstil, dokuma, gıda atölyelerinin bulunduğu cezaevinde ayrıca kantin, kuaför ve çay ocağı gibi iş kolları da bulunuyor. Bu atölyelerde başta ev tekstili ürünleri olmak üzere el dokuma şal, fular, peştamal, bornoz, perde, unlu mamuller üretiliyor. Atölyelerde sigortalı ve günlük ücretle çalışan hükümlü kadınlar, aldıkları kurslarda da sertifikalı olup, meslek sahibi oluyor. Ayrıca çalıştıkları kadar da cezaevinin yıllık gelirinden kar payı alabiliyor. Meslek sahibi olmayan kadınlar da, cezaevinde açılan kurslarda eğitim görerek çıktıklarında meslek sahibi olup, işyeri açabiliyor. Sadece geçen yıl cezaevinde Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz İkmal Komutanlığı, 29 Mayıs Devlet Hastanesi, Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Başsavcılıkları, öğretmenevleri gibi resmi kurumlarda kullanılmak üzere tekstil ürünleri üretimi yapıldı.SEÇİM TORBALARINI DİKTİLERYüksek Seçim Kurulu'nun tüm seçim torbaları, 2005'ten bu yana kadın cezaevindeki hükümlü kadınlar tarafından tekstil atölyesinde dikiliyor. YSK'nın 2017'de ihtiyacı olan ve anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumda kullanılacak seçim ve mühür torbaları da cezaevinde üretildi. 350 bin seçim torbası ile 450 bin mühür torbası, cezaevinde hükümlü kadınlar tarafından dikilerek geçtiğimiz 9 Şubat'ta 5 ayrı TIR'a yüklenerek YSK'ya teslim edildi.İLK İHRACAT YAPAN KADIN CEZAEVİUyuşturucu, adam öldürme, hırsızlık ve fuhuş suçlarından hüküm giyen ve cezalarının son 7 yılını iyi halleri kapsamında değerlendirildikten sonra kadın açık cezaevine geçen hükümlü kadınların atölyelerde ürettikleri tekstil ürünleri, ihraç edilmeye başlandı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı'nın Somali'de açtığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmak üzere 35 bin hasta yatağı ürünleri gönderildi. Bozkurt Kadın Açık Cezaevi, Türkiye'deki kadın cezaevleri arasında da ürettiklerini yurt dışına ihraç eden ilk cezaevi oldu.REHABİLİTE İÇİN KURSLAR AÇILIYORAyrıca kadın cezaevinde hükümlülerin rehabilitasyonu ve tahliye olduktan sonra normal hayata daha çabuk adapte olabilmeleri için talebe göre çeşitli kurslar açılıyor. Dans ve müzik kursları, sepet ve sanatsal mozaik, okuma yazma, yabancı dil, bilgisayar Web tasarımı ve kuaför gibi meslek sahibi olmaları sağlayan kurslarda ile sosyal kültürel kurslarda düzenleniyor. Hükümlü kadınların yanlarında kalan 0-6 yaş çocuklarında okul öncesi eğitimleri cezaevinde veriliyor."DAHA FAZLA ÜRETİM VE İHRACAT İÇİN PLANLARIMIZ VAR"Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, YSK'nın seçim ve mühür torbalarının kadın açık cezaevinde hükümlüler tarafından dikildiğini ve cezaevinin ilk ihracat yapan kadın cezaevi olduğunu belirterek, şöyle dedi:"Kurumumuzda ikincil işkollarında faaliyette bulunulmakla birlikte ev tekstili, unlu mamuller temel uzmanlık işkollarımızdır. Hükümlüler cezaevine alındıktan sonra öncelikle yeteneklerine göre sınıflandırılmaktadır. Sonrasında iş kabiliyetlerine göre çırak, kalfa ve usta olarak üretime katılmakta; 10-11 ve 13 lira çalışmalarının karşılığında ücret almakta, ayrıca sigortaları da yapılmaktadır. Ev tekstilinin bütün alt kollarında üretim yapılmaktadır. Hatta 2016 yılında bir ilk başarılarak ihracat yapılmış, Sağlık Bakanlığımızın Mogadişu Somali Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çarşaf, nevresim, yastık kılıfı, terlik ve yatak alezi ihtiyacı hükümlülerin üretimi ile temin edilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu'nun talepleri doğrultusunda ceza infaz kurumumuz atölyelerinde 350 bin seçim torbası ile 450 bin mühür torbası üretimi tamamlanmış ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na teslim edilmiştir. 2017 yılı için daha fazla hükümlüyü meslek sahibi yapma, daha fazla üretim ve ihracat gerçekleştirebilmeye yönelik planlarımızı yapmış durumdayız.""BAŞKA ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ İÇİN AR-GE YAPILIYOR"Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Meltem Babaoğlu ise kurumun adeta fabrika gibi çalıştığını başka ürünlerin üretilmesi içinde AR-GE çalışmalarını da yapıldığını söyledi. Babaoğlu, hükümlü kadınların cezaevinde çalışarak sigortaları yapıldığını ve para kazandıklarını ifade ederek, "Hükümlü kadınların meslek sahibi olması içinde çeşitli kurslar açılıyor. Tekstil atölyelerinde her türlü tekstil ürünleri dikilebiliyor, gıda atölyesinde de her türlü unlu mamuller üretiliyor. Kurumuzda şimdiki hükümlü sayısına göre en çok sırasıyla uyuşturucu, adam öldürme, hırsızlık ve fuhuş suçlarından yatan kadınlar var. Onların rehabilitesi ve meslek sahibi olmaları için talebe göre meslek kursları açıp, meslek sahibi olarak cezaevinden tahliye olmalarını sağlıyoruz" dedi.

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