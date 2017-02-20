Referandum paylaşımına suç duyurusu

EĞİTİM ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Denizli Şubesi, sosyal medya hesabından referandumla ilgili yaptığı paylaşımda Cumhuriyet düşmanlığı yaptığını öne sürdüğü Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Çamlıbel'in yanı sıra aynı paylaşımı yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazimlet Durmuş ve Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik hakkında da suç duyurusunda bulundu.Eğitim İş Denizli Şubesi, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekerriya Çamlıbel'in sosyal medya hesabından yaptığı ve oldukça tepki çeken referandum ile ilgili paylaşım hakkında suç duyurusunda bulundu. Eğitim İş Denizli Şube Başkanı Kadem Özbay, düzenlediği basın toplantısında yapılan paylaşımın anayasal bir suç olduğunu, paylaşımı yapanların ise eğitimci kimliği taşımasının acı olduğunu söyledi. Özbay, şube müdürünün paylaşımının ilk bakışta kendi düşüncesini paylaşıyormuş gibi göründüğünü, ancak bu paylaşımı yapan başka Milli Eğitim yetkililerinin de olduğunu ifade etti. Paylaşımı yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü, Bozöyük İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayan Özbay, şöyle dedi:"Biraz araştırıldığında bu hastalıklı düşüncenin bir kişiye ait olmadığı görülecektir. Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü, Bozöyük İlçe Milli Eğitim Müdürü ve birçok kişi tarafından paylaşılmasından da anlaşılacağı üzere bir grup üzerinde yaygınlaştığı görülmektedir. Bu ve benzeri paylaşımlarda adeta bir saadet zinciri oluşturulmuş ve Cumhuriyet düşmanlığının olağanlaştırılması endişe verici boyutlara ulaşmıştır."15 Temmuz darbe girişiminin ardından birçok kamu emekçisinin sosyal medya hesaplarının inceleme altına alınarak cezalandırıldığını, paylaşımı yapan müdürlerin ise hala görevlerine devam ettiğini belirten Özbay, "Cumhuriyet'in sağladığı imkanlarla elde ettiğiniz konumlardan, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğinin emanet edildiği kurumlardan gerici fikirlerinizi derhal alın ve gidin" diye konuştu.Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekerriya Çamlıbel sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı: "İlk kez ülkemizi geri almak için bu kadar yaklaştık. Bu 90 yıl sonraki ilk dönüm noktamız. Ya sandıkları patlatıp Osmanlı'nın torunları olarak masaya yumruğumuzu vurup sahaya ineceğiz ya da bir 90 yıl daha sürünmeye devam edeceğiz. Ne diyordu İmam-ı Şafi Hazretleri, 'Fitne zamanı, düşman oklarını takip edin, o sizi Hakk'a götürür."FOTOĞRAFLI