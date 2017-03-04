Referandum mesajlı düğün davetiyesi

AYDIN'da CHP'nin eski İl Başkanı Barkan Kalınomuz, 15 Nisan'daki düğün töreni davetiyesinde referanduma gönderme yaparak 'Aşkımız için evet dedik, ülkemiz için hayır diyeceğiz' yazısına yer verdi.CHP Aydın eski İl Başkanı Barkan Kalınomuz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah masasına oturduğu Özlem Çavuşoğlu ile düğün hazırlıklarına başladı. Referandum tarihinden bir gün önce dostlarının katılacağı bir kokteylle evliliklerini kutlayacak Kalınomuz çifti, düğün davetiyelerinde referanduma gönderme yaptı. Davetiyede, 'Aşkımız için evet dedik, ülkemiz için hayır diyeceğiz' ifadelerine yer veren Kalınomuz, siyasi kimliği gerekçesi ile böyle bir mesaj vermesi gerektiğini ifade ederek, "Benim siyasi bir kimliğim var o nedenle hayatımızdaki birçok noktada siyaset var. Biz sadece iki kişilik düşünemeyiz, öyle bir lüksümüz yok. Siyaset hayatımın her yerinde var, düğün davetiyem de öyle olmalıydı, insanlara bir mesaj vermeliydik. Biz de davetiyemizde böyle bir mesaj vererek insanları hem düğünümüze hem de 'Hayır' demeye davet ettik" dedi.FOTOĞRAF