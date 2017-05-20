Red Bull 400 yarışları nefes kesti 

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, () - TÜRKİYE'de ilk ve tek olan Erzurum'daki kayakla atlama kulelerinde Red Bull 400 şampiyonası düzenlendi. Kayakla atlama kulelerine koşarak tırmanan sporcular zor anlar yaşarken, bazıları baygınlık geçirdi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Erzurum'a gelen atletler, dağ maratoncuları ile bisikletçiler, Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Kiremitlik Tepe'de bulunan atlama kulesinde, 400 metreyi en kısa sürede tırmanmak için mücadele etti. Farklı yaş grubundan sporcular eleme usulü ile finale kalabilmek için son nefeslerine kadar mücadele etti.

Bu sporu ilk kez yapan bazı sporcular parkuru tamamlayamadan baygınlık geçirdi. Hazır bekleyen 112 ekipleri baygınlık geçiren 21 sporcuya müdahale etti ve bunlardan 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Saat 16.00'da başlayan final yarışları ise heyecanlı dakikalara sahne oldu. İzleyicilerin tezahüratları arasında kuleye doğru koşan sporcular, nefeslerinin kesildiği anlarda parkura serili olan filelerden destek aldı. Sporcular, parkurun büyük bir bölümünü koşarak değil rampanın dik olması nedeniyle tırmanarak tamamladı.

ÖDÜL OLANLAR

Kadınlarda Ece Bakıcı 06.19 dakika ile erkeklerde ise Ahmet Arslan 03.55 dakika ile birinci oldu. Dereceye girenlere Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ödüllerini verdi.

Birinci olan sporcular Almanya'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Triatlon Milli Takım sporcusu olan Ece Bakıcı, ilk kez bu yarışlara katıldığını söyledi. Birinciliğin kendisi için sürpriz olduğunu belirten Ece Bakıcı, Almanya'dan da iyi bir derece ile döneceğini bildirdi.

'Dağların Aslanı' diye tanınan sporcu Ahmet Arslan, dağ koşusu branşında 6 kez Avrupa Şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve üçüncülüğü ile iki kez dünya Grand Prix derecelerine ulaştı. Ahmet Arslan, "Bugün burada 14'üncü Red Bull yarışlarını koştum, 13'üncü kez şampiyon oldum. Geçen hafta Kazakistan'daki yarışlarda da birinci olmuştum. Kendi evimizdeki yarış en zorlularından biri oldu. Diğer milli sporcu arkadaşlarım beni çok zorladılar" diye konuştu.

280'DEN FAZLA YARIŞMACI

Yarışlara 280'den fazla yarışmacının katıldığını ifade eden Red Bull 400 dünya serisinin Türkiye ayağının yarış yöneticisi Caner Odabaşoğlu da şunları söyledi:

"Bu dünyanın da 22 ülkesinde yapılabilen özel bir yarış. Sadece atlama kulelerinin olduğu yerlerde yapılıyor. Kayakla atlama kulelerine tersten koşularak yapılan bu spor dalında yarışmacıları 9 ayrı elemede parça parça yarıştırdıktan sonra kadınlar ve erkekler için final koşuları yaptık. Bugün hava bize fırtına ve yağmurla zaman zaman zor anlar yaşattı ama Erzurum halkının da seyirci desteği ile festival gibi geçen bir ortam yaşadık."

FOTOĞRAFLI