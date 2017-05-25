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Recep Özekinci: 2020’de karayollarındaki trafik kazaları, ölüm nedenleri arasında 3’üncü sırada olacak

İSTANBUL, () - MİNA Galvaniz Sanayi, İstanbul Fuar Merkezi’nde 9’uncusu düzenlenen İntertraffic Fuarı’nda yerini alarak, karayollarındaki trafik kazalarını önlemek için geliştirdikleri sistemleri sergiledi. Trafik kazalarının önümüzdeki...

Recep Özekinci: 2020’de karayollarındaki trafik kazaları, ölüm nedenleri arasında 3’üncü sırada olacak

İSTANBUL, () - MİNA Galvaniz Sanayi, İstanbul Fuar Merkezi’nde 9’uncusu düzenlenen İntertraffic Fuarı’nda yerini alarak, karayollarındaki trafik kazalarını önlemek için geliştirdikleri sistemleri sergiledi. Trafik kazalarının önümüzdeki yıllarda daha fazla artacağını kaydeden Mina Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Recep Özekinci, “Yaptığımız araştırmalara göre; 2020 yılında karayolları trafik kazalarının ölüm nedenleri arasında 3’üncü sıraya yerleşeceği söyleniyor” açıklamasında bulundu.

30 ülkeden 200’ün üzerinde katılımcının yer aldığı ve 6 binden fazla ziyaretçinin beklendiği fuarda açıklamalarda bulunan Mina Galvaniz Yönetim Kurulu Başkanı Özekinci, şunları söyledi:

“Dünyada karayollarındaki trafik kazaları her yıl 1.5 milyon insanın ölmesine ve 20 ila 50 milyon insanın ise yaralanmasına ve sakat kalmasına neden oluyor. Oto korkuluk sistemleri dünya genelinde trafik kazalarını önlemede büyük rol oynamaktadır. Dünyada şu anda orta ve düşük gelirli ülkelerde bu oran yüzde 83’tür. Biz bunları aşacağımıza ve insanların artık ölümcül kazalar yaşamayacağına inanıyoruz.”

“OTO KORKULUKLARA ÇARPAN ARAÇLAR GERİ İTİLECEK”

Firmalarının ölümcül kazaları engellemek için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Özekinci, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Şu anda Almanya’da çarpışma testlerinden geçirdiğimiz yaylı bir sistem geliştiriyoruz. Bu testler sonrasında oto korkuluklar, araçları çarpma sonrası geriye itecek ve insanların hayatlarını kurtulacak ve böylece insanın can güvenliği birinci sıraya yerleşecek. Karayollarındaki oto korkuluk sistemlerinin yanında karayollarında kazaların yaşanmaması adına, karayollarında kullanılan yol güvenlik tabelalarımız, yol güvenlik çizgilerimiz ve hız tanıma sistemlerimiz de mevcut. Vatandaşlarımızın da bunlara riayet etmesiyle beraber Türkiye’deki kaza oranlarını düşürmeyi hedefliyoruz.”

Özekinci, herkese, insanların can güvenliğini tehlikeye atmadan kazasız günler dileyerek konuşmasını tamamladı.

(FOTOĞRAF)

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