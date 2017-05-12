Recep Akdağ "İstanbul'a mahsus özel dönem tayinleri yapacağız"

Erhan TEKTEN-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,() İstanbul İl Değerlendirme Toplantısına katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ açıklamalarda bulundu.

"ANADOLU YAKASI HASTANELERİMİZİN DURUMLARINI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

İstanbul'da 4. toplantılarını yaptıklarını belirten Recep Akdağ, " Böyle 3 toplantı daha yapacağız. 7 toplantıyla İstanbul ilimizin 2017 ilk 6 ay değerlendirmesini yapmış olacağız. Daha önce de ifade ettiğim gibi Sağlık Bakanlığımızın, sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte başlattığımız bir geleneği, bir çeşit iş takibi şu anda yaptığımız, il değerlendirme toplantılarımız. Yine dönüşüm programımızla keşfettiğimiz aslında dünyaya da bu şekilde hediye ettiğimiz Saha Koordinatörlüğü yöntemini kullanıyoruz. Alanlarında tecrübeli saha koordinatörlerimiz var. Bu arkadaşlarımız klasik anlamda hiyerarşik yöneticilik yapmıyorlar, sahayı gözleyerek hem doğrudan doğruya sahada çalışan arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize hem de Sağlık Bakanlığımıza geri bildirim yapıyorlar. Böylece işlerimizi zamanında toparlamak, düzeltilecek tarafları düzeltmek, yeni keşfedilmiş alanları zamanında bütün Türkiye'ye yaymak imkanına sahip oluyoruz. 21 saha koordinatörüyle 10 sağlık yöneticisi bugün yapacağımız toplantı için yani 31 kişi 5 iş günü çalıştılar. Bugün İstanbul'da bizim Anadolu yakası hastanelerimizin durumlarını değerlendireceğiz. Nereye geldik, bundan sonra meseleyi nasıl geliştirmeliyiz diye.." şeklinde konuştu.

"ÇOK SAYIDA DEVAM EDEN PROJEMİZ VAR"

Önümüzdeki 2 ila 3 yılın Türkiye açısından, özellikle de İstanbul açısından sağlık hizmetleri ve hastanecilik hizmetler için önemli atılımların olacağının altını çizen Bakan Akdağ, "Çok sayıda devam eden projemiz var. Bu projelerde 2020'lerden sonra bütün hastanelerimiz, kamuya ait, sağlık bakanlığına ait bütün hastanelerimizi yeniden inşa etmiş oluyoruz. Büyük bir çoğunluğu için yeni hastaneler yapıyoruz az bir kısmını da hastanelerde yaptığımız revizyonlarla yenileştirerek yolumuza devam ediyoruz. Bunun anlamı şudur, net olarak Türkiye'de ve İstanbul özelinde ve Türkiye genelinde hastalarımız 2020'li yıllarda hasta yatakları itibariyle tek yataklı banyolu, tuvaletli, refakatçilerinin rahatça hastalarıyla birlikte kalabilecekleri, içlerinde televizyonları buzdolapları kendilerine ait dolapları çalışma masaları olan mahremiyetlerine azami riayet edilen odalarına kavuşmuş olacaklar. Göreve geldiğimiz zaman Türkiye'deki kamuya ait hasta yataklarının yüzde 5-6'sında ancak böyle bir imkan vardı. Bugün yüzde 50'nin üstüne çıkmış durumdayız. İnşallah 2020'li yıllarda bunu yüzde 100'e ulaştıracağız. Bunu önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN VATANDAŞIMIZIN HİZMETE KOLAY ERİŞMESİ ESASTIR"

Bakan Akdağ konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatları başından beri bu ülkenin özellikle gelir seviyesi daha düşük olan ve orta gelir seviyesine sahip olan insanlarına sağlık açısından birinci derecede sahip çıkmaktır. Varlıklı insanlar bir şekilde kendi ihtiyaçlarını özel sektör vasıtasıyla da görebiliyorlar ama bahsettiğimiz gruplar çiftçilerimiz, küçük esnaf, öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler, bütün memurlar, çeşitli sektörde çalışan işçilerimiz, onların yakınları için yani güzel ülkemizde yaşayan insanların yüzde 90-95'i için kamudaki sağlık hizmetlerinin kuvvetlendirilmesi olmazsa olmazdır. Güçlü kamu sağlığı kuruluşları, aynı zamanda da özel sektörün vatandaşımıza daha hesaplı bir hizmet vermesini sağlayan bir unsurdur. Onun için kamuda sağlık hizmeti verilişini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bizim için vatandaşımızın hizmete kolay erişmesi esastır. Bizim için vatandaşımızın bir hastane ihtiyacı olduğunda asla boynunu bükmemesi esastır. Bu itibarla İstanbul'a sadece yatırımlarla değil yeni hızlı bir biçimde yeni sağlık personeli naklederek, tayin ederek de bunu yapacağız. İlk atamaları genellikle Batı illerimize yapmıyoruz ama İstanbul'a mahsus özel dönem tayinleri yapacağız. Bunun hazırlığını yapıyoruz, önümüzdeki 2 ay içinde gerçekleştireceğiz, çünkü İstanbul'da yeni hizmete sokacağımız bir çok hastanemiz var. Mesela bugün konuşacağımız Anadolu yakasında çok yakın zamanda Tuzla'da, Sultanbeyli'de yeni hizmete sokacağımız hastanelerimiz var, Avrupa yakasında da bu şeklide hastanelerimiz var, hızlı bir şekilde İstanbul'un kamu sağlık hizmetlerini kalkındırmaya devam edeceğiz".Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

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