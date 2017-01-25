Raylı sistemde trafiği kadın operatör yönetiyor

Yaprak KOÇER / SAMSUN, () - SAMSUN'da bulunan 30 kilometrelik güzergahta 25 tramvay ile hizmet veren Hafif Raylı Sistem'in trafik yönetimi, Kontrol Merkezinde görevli 10 personel tarafından yapılıyor. Burada görevli 2 kadın operatörden biri olan 31 yaşındaki Tuğba Tüysüz, 24 saat esasına göre vardiyalı sistemle çalıştıklarını belirterek sistemdeki tüm trafiği kendilerinin yönettiğini bu nedenle sorumluluklarının çok fazla olduğunu söyledi.

Samsun'da Hafif Raylı Sistem'in Trafik Yönetimi Kontrol Merkezi'nde görevli 10 personele emanet. Samulaş (Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından işletilen Hafif Raylı Sistemde 25 tramvay, 30 kilometrelik güzergahta 36 durak bulunuyor. 76 vatmanın görev yaptığı hafif raylı sistemin tüm trafik işleyişi ve trenlerin bakım temizlik işlemleri ise Kontrol Merkezi'ndeki 10 operatör tarafından vardiyalı sistemle gerçekleştiriliyor. 2 kadın operatörden birisi olan 1 çocuk annesi Tuğba Tüysüz, 6 yıldır bu işi yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Burası 24 saat esaslı çalışan bir yer. Gece gündüz sürekli bir ekip bulunuyor. Trenlerin trafik işleyişi, gece trenlerin bakım ve temizlik takibi gibi her türlü trafik ve trenlerle ilgili işleyişi takip ediyoruz. Tüm yönetim ve organizasyon bize ait. Sürekli aktif işleyen bir sistem var. Trafik yoğunluğu mevcut. 7 dakikada bir uç istasyonlarımızdan trenlerimiz hareket ediyor. Buradan tüm tramvayların aralarındaki mesafe, ne zaman hareket edecekleri, nereden kalkacakları ve ne yöne gidecekleri kontrol merkezi tarafından yönetiliyor. 12 saat boyunca kontrol merkezinde biz bulunduğumuz için sorumluluk bize ait oluyor bütün trafik bizim tarafımızdan yönetiliyor. Makinistler bizim talimatımıza göre hareket ediyor."

BÜYÜK SORUMLULUK

Yaptığı işin çok büyük sorumluluk gerektirdiğini kaydeden Tuğba Tüysüz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki zorlukları var. Tüm sorumluluk sizde oluyor. Trenlerin hareket saatlerinde gecikme, trenlerin sefer aralıklarında düzenlemeyi tespit edemediğiniz zaman yolcular tarafından sıkıntı yaşanmaktadır. Bayan olarak zor ama bir anne olarak çalışmak daha zor ama yine zevkli bir iş. Trafikle ilgileniyorsunuz ben işimi seviyorum."

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