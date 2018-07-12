Ravza Kavakcı Kan'dan Silivri'de açıklama

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, () AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası öncesi yaptığı açıklamada "15 Temmuz hain darbe girişimi, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaşama hakkına yapılmış bir müdahaleydi, bir tecavüzdü" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile İstanbul 25. Ağır Mahkemesi'nce görülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası'nın karar duruşmasını takip etmek için Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ne geldi. Burada bir açıklama yapan Kan, şu ifadeleri kullandı;

"SUÇLU OLANLARIN ADALET ÖNÜNDE HESAP VERECEĞİNİ GÖRECEĞİZ"

"Bu dava, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası. Bu davada dik durmuş olan, bu davada yargılananların hayatta yaşama haklarını ellerinden almış oldukları 34 şehidimiz var. 32'si sivil şehidimiz. En genç şehidimiz Abdullah Tayyip Olçok. Babası Erol Olçok Beyefendi ile şehit edilmişti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde. Bu duruşmada 424 müşteki, 133'ü tutuklu toplam 144 sanık var. Bugün bu sanıkların adalet önünde hesap verdiğini göreceğiz. Bu dava 9 Ekim 2017'de başladı. Bugün mahkeme heyetinin kararını açıklamasını bekliyoruz. Her biri için 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi olan sanıkların, suçlu olanların adalet önünde hesap vereceğini göreceğiz. Varsa suçsuz olanların serbest kaldığını göreceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişimi, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaşama hakkına yapılmış bir müdahaleydi, bir tecavüzdü."

ŞENOCAK DA BİR AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da "Boğaziçi Köprüsü, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yapılan mücadele 34 kardeşimizin şehit edildiği yerdir. Daha önce nasıl dediysek 'Çanakkale geçilmez.' o gün de aynı duygularla boğaz köprüsü geçilmez uygulamasını da oradaki kardeşlerimizin verdiği mücadele sonunda bir kez daha görmüş olduk." dedi.

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