Rauf Denktaş’ın torunundan Beylikdüzü'ndeki Rauf Denktaş Anıtı önünde açıklama

İSTANBUL, () – KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın torunu Avukat Pınar Denktaş, Beylikdüzü’nde bulunan Rauf Denktaş Anıtı’nın önünde yaptığı açıklamada, "Bu anıt amacına uygun olmayarak Makarios heykeli olarak yansıtıldı. Buna yaşasaydı dedem de üzülürdü" dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Yaşam Vadisi’ne KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıtını yaptırmıştı. KKTC’nin bağımsızlığını kazandığı o dönem tarihinin anlatıldığı anıtta Rum lider Makarios'un da rölyefi bulunuyor. Rauf Denktaş’ın torunu Avukat Pınar Denktaş ve Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş, anıtın önünde açıklama yaptı.

"YAŞASAYDI KENDİSİ DE ÜZÜLÜRDÜ"

Beylikdüzü’nde yapılan heykel ile alakalı ahde vefa için konuşacağını ifade eden Denktaş, “Bu anıtın saygıdeğer dedem KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı ve Kıbrıs tarihini yani anavatanı bütün olarak ele alıp, bir şekilde anlatan bu değerli çalışmaya destek vermek için buradayız. Bu heykelin güncel siyasi polemiklere konu edilmesi de bizi son derece üzüyor. Bu nedenle bu üzüntümüzü dile getirmek istiyoruz. Bu anıt amacına uygun olmayarak Makarios heykeli olarak yansıtıldı. Buna, yaşasaydı kendisi de üzülürdü. Gönül isterdi ki bu anıtları daha çok görelim. Daha çok tartışalım ve daha çok sanatsal ve tarihi yönden ele alalım. Böyle siyasi bir polemiğe konu olması eminim dedem (Rauf Denktaş) çok üzerdi" dedi.

"AYDIN DENKTAŞ’TA ANITI ZİYARET ETTİ"

Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş ise Rauf Denktaş’ın heykelini eşi Aydın Denktaş’ın da ziyaret ettiği ve burada, ‘Sevginiz kalmadıysa, sevginiz olsun’ diye bir cümle kullandığını söyledi.

Hasan Taş, bu anıtın farklı algılanarak insanlara servis edilmesinin kendilerini üzdüğünü, geniş yelpazeden değerlendirilmesi gereken önemli bir anıt olduğunu sözlerine ekledi. “Burada 7 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde bir anıt var" diyen Taş, “Kıbrıs’ın haritası var, barış güvercini var. Türkiye’nin tüm haklarını aldığı anlaşma var. Burada Makarios’un 50 cm / 70 cm bir rölyefi var. Bir tarih anlatıyorsunuz ve ‘olmayabilirdi’ diyorlar. Burada olmayabilirdi ama Makarios’un kim olduğunuz zaten anıtı çevreleyen yazılarda görüyorlar" diye konuştu.

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