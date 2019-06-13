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Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı (1)

Özden ATİK / İstanbul, - BİR televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan...

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı (1)

Özden ATİK / İstanbul, - BİR televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yargılanan ve hakkındaki zorla getirme kararına rağmen duruşmaya katılmayan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında bugün de duruşmaya katılmaması üzerine yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.
 

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