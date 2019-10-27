'Rapunzel Pelin' Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na girdi

İZMİR'de yaşayan Pelin Özdemir (12), 152 santimetre uzunluğundaki saçıyla görenleri şaşırtıyor. Saçı ve boyu arasında 5 santimetre olan Özdemir, Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na 'en uzun saçlı kız' olarak girdi. Saçlarını görenlerin kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen Özdemir, kestirmeyi düşünmediğini belirtti.



Karabağlar ilçesine bağlı Cennetoğlu Mahallesi'nde oturan, ev kadını Selma ile memur Ferhat Özdemir'in tek çocukları Pelin Özdemir, 152 santimetre uzunluğundaki saçları ile görenleri şaşırtıyor. Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu'nda 6'ncı sınıf öğrencisi olan Pelin Özdemir, saçları dolayısıyla çevresindekiler tarafından masal kahramanı 'Rapunzel'e benzetiliyor. Özdemir, başvurduğu Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na 'en uzun saçlı kız' olarak girdi.



'BOYUMLA SAÇIM ARASINDA 5 SANTİM VAR'



Küçükken saçlarının daha sarı ve lüle lüle olduğunu, ailesinin kesmediğini, yıllar içinde uzayınca kestirmeye kıyamadıklarını anlatan Pelin Özdemir, "Saçlarım bu şekilde uzayınca ben de kesmeye kıyamadım. Böyle kaldı, uzadı. Saçlarımın bakımını genelde annem yapıyor; ama öyle çok özel bakım yapmıyoruz. Özel ürünler kullanmıyoruz" dedi.



Alıştığı için saçlarını yıkarken ve tararken zorlanmadığını belirten Özdemir, "Saçlarımın ağırlığını öğretmenim ölçü, 800 grama yakın olduğunu söyledi. Uzunluğu 152 santimetre. Boyumla saçım arasında 5 santimetre var. Benim de boyum 157 santimetre" diye konuştu.



Kardeşinin olmadığını dile getiren Özdemir, "Saçlarım, benim kardeşim gibi oldu. Tek çocuğum ama sanki ikizim var gibi hissediyorum. Sonuçta küçüklükten beri saçım benimle. Çok şaşıranlar oluyor, gelip fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Kötü tepki aldığım pek olmuyor" dedi.



Saçlarına makas değmediğini söyleyen Pelin Özdemir, bundan sonra da kestirmeyi düşünmediğini kaydetti.