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Raporlu fabrika işçisi evinde ölü bulundu

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde bir fabrikada çalışan ve bir süre önce bacağı kırıldığı için raporlu olan Ahmet Yavuz (40), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Orhangazi'deki bir yat fabrikasında işçi olarak çalışan Ahmet Yavuz’un,...

Raporlu fabrika işçisi evinde ölü bulundu
BURSA’nın Orhangazi ilçesinde bir fabrikada çalışan ve bir süre önce bacağı kırıldığı için raporlu olan Ahmet Yavuz (40), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Orhangazi'deki bir yat fabrikasında işçi olarak çalışan Ahmet Yavuz’un, bir süre önce geçirdiği iş kazası nedeniyle bacağı kırıldı. Raporlu olan ve yalnız yaşayan Ahmet Yavuz'dan haber alamayan yakınları, dün sabah Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Işık Apartmanı'ndaki evine geldi. Yavuz’u yerde hareketsiz halde bulan yakınları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Ahmet Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yavuz’un cenazesi evde yapılan ilk incelemenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna, buradan da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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