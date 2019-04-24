Ramazan için hasta karyolası ve engelli aracı isteği

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Ramazan Altay (6), doğumundan 3 ay sonra geçirdiği menenjit sonrası yatağa bağımlı hale geldi. Çocuklarının tedavisi için sürekli doktora gittiklerini söyleyen Altay çifti, zor günler geçirdiklerini, hasta karyolası ile engelli aracına ihtiyaçları olduğunu söyledi.

İlçenin Esenyurt Mahallesi'nde oturan Arif ve Mahide Altay çiftinin 6 yıl önce bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Ramazan ismini verdikleri ikinci çocukları 3 ay sonra ateşlenip, havale geçirdi. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen, bedensel ve zihinsel engelli olarak yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. Yaşadıkları kötü günleri anlatan anne Mahide Altay, "Bebeğimi doktora götürdüğümde menenjit geçirdiğini söyleyip Van'a oradan da Malatya'ya sevk ettiler. Yaklaşık 2 ay orada tedaviye devam ettiler. Sık sık nöbet geçirmeye başladı. Daha sonra da Ankara'ya götürdük. O zamandan beri sürekli hastanelere götürüyoruz. Fakat çocuğumda herhangi bir düzelme olmadı" dedi.

Bu dönemde sürekli hastanelerde oldukları için eşinin çalışamadığını ve maddi anlamda da çok zorluk çektiklerini belirten Altay, "Eşim kalıcı bir işte çalışamıyor. Sürekli çocuğumun tedavisiyle uğraştığımız için işini bırakmak zorunda kaldı. Şu anda hasta karyolası ile engelli aracına ihtiyacımız var. Hayırseverler ve yetkililerden bunu istiyoruz" diye konuştu.

Baba Arif Altay ise yazın günlük işlerde çalıştığını belirterek, "Hastaneye gidip gelmezsem çalışırım. Fakat sürekli Van'a gidip gelmek zorunda kalıyoruz. Her gittiğimizde 15 gün kalıyoruz. Böyle olunca daimi bir iş bulamıyorum. Devletin verdiği engelli maaşının dışında şu anda düzenli hiçbir gelirim yok. Aldığım o maaş da sadece çocuğumun mama parasına yetiyor" dedi.



FOTOĞRAFLI