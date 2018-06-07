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Ramazan'da balık satışları düştü

ZONGULDAK'ta Ramazan ayı olması nedeniyle, balıkçı tezgahları boş kaldı, satışlar düştü. 15 Nisan da başlayan avlanma yasağının ardından olta balıkçılığında da istenilen bolluk olmayınca vatandaş Ramazan ayında balık yiyemedi....

Ramazan'da balık satışları düştü
ZONGULDAK'ta Ramazan ayı olması nedeniyle, balıkçı tezgahları boş kaldı, satışlar düştü.
15 Nisan da başlayan avlanma yasağının ardından olta balıkçılığında da istenilen bolluk olmayınca vatandaş Ramazan ayında balık yiyemedi. Halk, iftar sofralarında balığa da rağbet göstermeyince balıkçı tezgahlarının çoğu kapandı. Açık kalan tezgahlarda ise istavrit ve hamsi 15 lira, somon 25 lira, uskumrunun tanesi ise 7,5 liradan satışa sunuldu. Balıkçı Bülent Kurt (50), bu yılki Ramazan'da istenilen bolluğu yakalayamadıklarını belirterek, "Mevcut olan balık çeşitlerinden, somon, uskumru, şoklanmış hamsi, istavrit olmak üzere dört çeşit deniz ürünleri var. Sezon olmadığı için kendi kafalarında balık yemeyi bitiriyor vatandaşlar. İstavrit 10-15 TL’den satılıyor.Arkadaşlarımız oltayla istavrit tutuyor. Tuttukları istavriti satabiliyor. Burada sattığımız balıklar günlük taze balıklar. Sonuç itibariyle Ramazan ayında halkımız balık yemiyor" dedi.

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