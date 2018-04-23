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Rally Halikarnassos'ta ödüller sahiplerini buldu

TÜRKİYE'nin en zorlu yarış organizasyonlarından 'Rally Halikarnassos', 4 günlük mücadelenin ardından ödül töreniyle sona erdi. Bodrum'da ikinci kez 19-22 Nisan arasında düzenlenen; Bodrum, Gökova ve Datça parkurunda yapılan yarışta...

Rally Halikarnassos'ta ödüller sahiplerini buldu
TÜRKİYE'nin en zorlu yarış organizasyonlarından 'Rally Halikarnassos', 4 günlük mücadelenin ardından ödül töreniyle sona erdi.
Bodrum'da ikinci kez 19-22 Nisan arasında düzenlenen; Bodrum, Gökova ve Datça parkurunda yapılan yarışta 'Enduro', 'ATV', 'SSV' ve '4x4 arazi' araçlarından toplam 65 araç mücadele etti. 8 ülkeden 70 yarışmacının katıldığı yarışlar, oldukça çekişmeli geçti. Dört günde 554 kilometre yol yapan ralli tutkunları, birinci olabilmek için mücadele etti. Turnuvanın sonunda dereceye giren yarışmacılar, düzenlenen törenle genel klasman ve kategorilerinde ödüllerini aldı.
SSV kategorisinde Çağdaş Çağlar-Ertuğrul Danişment ikilisi, otomobil kategorisinde Mehmet Tüfekçioğlu-Tuvana Sayar ikilisi, motosiklet kategorisinde Serkan Özdemir, ATV kategorisinde ise Muharrem Göksel birinciliği elde etti. ATV kategorisinde yarışan ve ekibiyle birlikte diğer yarışmacılara da yedek parça ve teknik destek sağlayan Atilla Serttaş'a en centilmen yarışmacı ödülü verildi.
TransAnatolia yöneticisi ve organizasyon sorumlusu Burak Büyükpınar, "Bodrum'da organizasyona destek veren motor sporu kulüplerine, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. İkinci kez Bodrum'da olmaktan mutluluk duyduk. 3 ayaklı TransAnatolia yarışlarının ilk ayağını Bodrum'da gerçekleştirmiş olduk. İyi bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Gelecek yıllarda daha da geliştirilmiş parkurlarla Bodrum'da birlikte oluruz" dedi.
Ödül töreninin sonunda, ödül alan tüm yarışmacılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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