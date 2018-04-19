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'Rally Halikarnassos' renkli görüntülerle start aldı

TÜRKİYE'nin en zorlu yarış organizasyonlarından 'Rally Halikarnassos', Bodrum Belediye Meydanı'ndan start aldı. Start ve öncesinde, renkli görüntüler oluştu. Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon ve İlçe Emniyet Müdürü Ertan...

'Rally Halikarnassos' renkli görüntülerle start aldı
TÜRKİYE'nin en zorlu yarış organizasyonlarından 'Rally Halikarnassos', Bodrum Belediye Meydanı'ndan start aldı. Start ve öncesinde, renkli görüntüler oluştu.
Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon ve İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya'nın Bodrum Belediye Meydanı'nda verdiği startla 'Rally Halikarnassos' başladı. Bodrum'da ikinci kez düzenlenen, 19-22 Nisan arasında Bodrum, Gökova ve Datça parkurunda yapılacak yarışa; 'Enduro', 'ATV', 'SSV' ve '4x4 arazi' araçlarından toplam 65 araç mücadele edecek. 8 ülkeden 115 yarışmacı, 3 gün içerisinde 554 kilometre yol yapacak. Yarışma öncesinde adrenalin tutkunlarının hazırlanışını yerli ve yabancı turistler, ilgiyle izledi. Yarışmanın startı öncesinde konuşma yapan Başkan Kocadon, "Bu tür organizasyonlar, yarışan sporcuya da yarışı izleyene de heyecan veren sporlar. Tam ilçemize, ilçemizin şartlarına, insanına uygun sporlar. Çünkü turizmciler olarak bizler doğayı, çevreyi adrenalini seviyoruz. Bu spor da Bodrum'un cennet Gökova'nın ormanlarında koylarında derelerinde yaşanıyor. Bu tür uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya, bu heyecanı adrenalini herkese yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. Yarışmanın magazin startını alanlar, bugün 15 kilometrelik Pedasa-Kızılağaç parkurunda mücadele etti.

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