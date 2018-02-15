Rakip takımların taraftarı, şehitler için bir araya geldi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - TÜRK futbolunun ezeli rakip takımları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı, Kahramanmaraş'ta UltrAslan Temsilciliği'nin 'Zeytin Dalı Harekatı ile vatan savunması şehitleri için düzenlenen mevlitte bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için Galatasaray'ın taraftar grubu UltrAslan Kahramanmaraş Temsilciliği mevlit programı düzenledi. Mevlidin okutulduğu Hz. Yunus Camisinin duvarına da 'Zeytin Dalı Harekatı onurumuzdur' yazılı pankart asıldı.

3 TAKIMIN TARAFTARI BİR ARADA

UltrAslan, mevlide Galatasaraylı taraftarların dışında ligde ezeli rakipleri olan takımların taraftarlarını da davet etti. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı da takımlarının formalarını giyip kaşkollarını takarak Hz. Yunus Caminde Galatasaray taraftarlarıyla bir araya geldi. UltrAslan Kahramanmaraş Temsilcisi Mustafa Karapınar, söz konusu vatan olduğunda renklerin ve rakibin bir önemi olmadığını belirterek, "Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı kardeşlerimizle şehitlerimiz için okutulan mevlidde bir arada olmaktan çok mutluyuz" dedi.

"SÖZ KONUSU VATANSA RENK AYRIMI OLMAZ"

UltrAslan olarak Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklediklerini ifade eden Karapınar, "UltrAslan olarak hem Kahramanmaraş'ta, hem de ülkemizin diğer şehirlerinde bu tür sosyal projelerde öncü olup organizasyonlar düzenliyorduk. Bu defa da söz konusu vatan olunca gerisi teferruat oldu bizim için ve böyle bir organizasyonu düzenledik. Afrin'de şehit olmuş askerlerimizin nezdinde tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Tabi biz bunu düzenlerken de hiçbir şekilde renk ayrımı yapmadık. Renk ayrımı gözetmeksizin tüm taraftar gruplarını davet ettik. Buraya gelip bizi yalnız bırakmayan herkese de teşekkür ederiz" diye konuştu.

1907 Ünifeb Kahramanmaraş Yöneticilerinden Furkan Bozdağ da söz konusu vatan olduğu zaman renklerin bir önemi olmadığını ifade ederek, "Galatasaraylı arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu mevlit programına biz de katılım gösterdik. Arkadaşımızın da söylediği gibi renk ayrımı yok. Burada maksat hep beraber birlikte bir şeyler yapabilmek. Afrin şehitlerimiz ve diğer şehitlerimizin mekanları cennet olsun" diye konuştu.

Beşiktaşlı Fatih Kayalı da 3 farklı rengin Afrin'deki Mehmetçikler için bir araya geldiğini kaydederek, şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar diledi.

Camide toplanan taraftarla okunan mevlitte şehitler için ve Afrin'de terör örgütleriyle mücadele eden Mehmetçik için dua etti.

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