Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı (2)

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Kocatepe Camii'nde düzenlenen törenin ardından Rahşan Ecevit'in cenazesi Devlet Mezarlığı'na getirildi. Burada cenaze aracından alınan Ecevit'in cenazesi defnedileceği alana taşındı. Buradaki törene CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Rahşan Ecevit'in cenazesi, daha sonra, 14 yıl önce hayatını kaybeden eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedildi. Cenazeye katılanlar Ecevit çifti için dua etti.