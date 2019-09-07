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Rahmi Koç, Ayvalık'ta antikacıları gezdi
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde tatilini geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Antikacılar Çarşısı'nı gezdi. Ayvalık'taki yazlığında tatilini geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç,...
GENEL 07.09.2019, 06:41
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde tatilini geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Antikacılar Çarşısı'nı gezdi.
Ayvalık'taki yazlığında tatilini geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Antikacılar Çarşısı'nı gezdi. Antikacı Hakan Doğan, iş yerine gelen Rahmi Koç'un, koleksiyonlar arasında zeytincilik tarihi, eski iş yeri tabelaları ve berber koleksiyonlarını incelediğini söyledi.
Sanayi makineleri ve farklı malzemelerle ilgilenen Rahmi Koç, çarşıdaki diğer antikacıları da dolaştı.
Ayvalık'taki yazlığında tatilini geçiren Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Antikacılar Çarşısı'nı gezdi. Antikacı Hakan Doğan, iş yerine gelen Rahmi Koç'un, koleksiyonlar arasında zeytincilik tarihi, eski iş yeri tabelaları ve berber koleksiyonlarını incelediğini söyledi.
Sanayi makineleri ve farklı malzemelerle ilgilenen Rahmi Koç, çarşıdaki diğer antikacıları da dolaştı.
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