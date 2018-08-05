Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Konak ilçesinde, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak üzere eşinin görevli olduğu Diriliş Kilisesi'ne gitti. Kilisenin kapısında, Türk bayrağının asılı olduğu görüldü.

FETÖ ile terör örgütü PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek, cezası ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak için Alsancak'taki Bornova Sokağı'nda bulunan Diriliş Kilisesi'ne gitti. Sivil polisler, kilisenin çevresinde önlem alırken, pencereler ile kapıların kapalı olduğu görüldü. Kilisenin giriş kapısının üst bölümünde ise Türk bayrağının asılı olduğu görüldü.

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