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Rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

KAHRAMANMARAŞ'ta rahatsızlanan Hanifi Akbaş (70), evinin olduğu bölgeye karayoluyla ulaşım sağlanamayınca ambulans helikopterle alınıp hastaneye götürüldü. Çevrepınar Mahallesi Karapınar Yaylası'nda yaşayan Hanifi Akbaş, dün gece...

Rahatsızlanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
KAHRAMANMARAŞ'ta rahatsızlanan Hanifi Akbaş (70), evinin olduğu bölgeye karayoluyla ulaşım sağlanamayınca ambulans helikopterle alınıp hastaneye götürüldü.
Çevrepınar Mahallesi Karapınar Yaylası'nda yaşayan Hanifi Akbaş, dün gece rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma, sağ kasıkta şiddetli ağrı şikayeti bulunan Akbaş'ın yakınları 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ancak zorlu arazi şartları nedeniyle eve karayoluyla ulaşım sağlanamayınca ambulans helikopter istendi. Helikopterin gece uçuş yapamayacağının bildirilmesi üzerine Hanifi Akbaş'ın sağlık durumu yakınlarının yardımıyla gece boyunca 112 komuta merkezindeki görevliler tarafından takip edildi ve gerekli durumlarda tıbbi önerilerde bulundu.
Sabah saatlerinde Malatya'dan havalanan ambulans helikopter, yayladan aldığı Hanifi Akbaş'ı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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