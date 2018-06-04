Ragıp Zarakolu hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () KAPATILAN Özgür Gündem Gazetesi'nin yönetici ve yazarlarına yönelik açılan davaya bakan mahkeme heyeti, yazar Ragıp Zarakolu hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verdi.

SANIKLAR DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 9. duruşmaya tutuklu sanık Kemal Sancılı bulunduğu Edirne Cezaevi’nden SEGBİS sistemiyle bağlandı. Öte yandan tutuksuz sanıklardan Ayşe Necmiye Alpay ve İnan Kızılkaya da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık Kemal Sancılı, hakkında yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verilmesini talep etti.

DURUŞMALARDAN VARESTE TUTULMALARINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanık Kemal Sancılı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, Ayşe Necmiye Alpay’ın duruşmaları takip ediyor olmasını gözönünde bulundurarak duruşmalardan vareste tutulmasına hükmetti.

ZARAKOLU HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Ragıp Zarakolu hakkında İsveç Adli makamları ile adli yardımlaşma işlemlerinin devam ediyor olması ve sanığın yurtdışındaki adresinin belli olmasını gözönünde bulunduran mahkeme heyeti, sanık Ragıp Zarakolu hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verdi. Dosyanın mütalaa için Cumhuriyet Savcısına verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı da 10 Ekim’e erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Aykut "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, 9 şüphelinin, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor. Sanıklardan Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nın 29 Aralık 2016'daki ilk duruşmada tahliyelerine karar verilmişti.