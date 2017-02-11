Radyo dünyasının en iyileri, ödüllendirildi



İSTANBUL () -BEYKOZ Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Radyo Akademi Ödülleri” sahiplerini buldu. Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen tören İstiklal Marşı okunmasının ardından 15 Temmuz Darbe Girişimi kahramanlarının anılmasıyla başladı.

Behzat Uygur’un sunumuyla gerçekleştirilen ödül töreninde, 2016 yılının en başarılı radyoları, radyo programcıları, müzik direktörleri ve yöneticileri gibi alanlarda olmak üzere toplam 49 ödül dağıtıldı. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan oylama ile gecenin kazananı “Yılın Radyosu Ödülü” ile Kral Fm oldu. “Yılın Haber Radyosu” A Haber seçilirken, “Yılın Radyo Haber Spikeri” Mehmet Can oldu. Ödül töreninde “Yılın Spor Radyosu Ödülü” Radyo Spor’a, “Ulusal Yabancı Müzik Radyosu Ödülü” Radyo Fenomen’e, “Bölgesel-Yerel Yabancı Müzik Radyosu Ödülü” Pal Station’a, Radyo Şovmeni Ödülü” Acar Acartürk’e, “Ulusal Radyo Programcısı Ödülü” Afrikalı Ali’ye ve “Yılın Radyo Konuk Programı” Erkan Koç’a verildi.

“RADYO BİZİM İLK AŞKIMIZ”

Törende radyo özel ödülüne layık görülen Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, radyonun ve bu tarz organizasyonların önemini şu sözlerle anlattı:

“Bu ödül töreni radyocularımızın ve sanatçılarımızın yetişmesini teşvik etmek amacıyla yapılan önemli bir törendir. Bu organizasyona sponsor olmamız Beykoz Belediyesi’nin kültür etkinliklerine önem verdiğinin kanıtıdır. Radyoculuk, bu ülkenin geçmişinden gününe gelen bir bağ olarak var. Radyolar olmasaydı geçmişi, dünü hatırlama imkanımız olmayacaktı. Bugün bu bağı kurduğumuz için sevinçliyim. Bizim kuşağın radyo ile bağı çok. Çünkü bizim radyodan başka bir haberleşme aracımız yoktu. Televizyon geldi, hayatlarımıza girdi ancak radyo bizim ilk aşkımız. Radyoyu seviyorum ve radyonun gelişmesi için bize düşen ne varsa yapmak istiyorum.”

ÜNLÜ İSİMLER RADYONUN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Ödül töreninde konuşan sanatçı Harun Kolçak, radyolarla bağını şu sözlerle anlattı:

“Ben çocukluğumda radyo dinleyerek büyüdüm. Gün batımında rahmetli annem, fasıl açardı. Bu sırada akşam yemekleri kokardı. Radyonun farklı bir sıcaklığı var benim hayatımda. İlk albümle çıkış yakaladığımda da Türkiye’de bir tane özel televizyon kanalı vardı. Bu yüzden radyoların çok desteğini gördüm.”

Geçmişte yaptığı radyo programlarıyla adından sıkça söz ettiren Ahmet Selçuk İlkan, “Ben açıkçası şiiri, sevdayı, aşkı, şarkıları, türküleri hep o küçücük radyomda, yanı başımda öğrendim, ezberledim. Radyo, benim hayatımın vazgeçilmezi” dedi.

Radyo Ritim’de radyo programı yapan Enes Özdemir, gerçekleştirilen organizasyonla ilgili şöyle konuştu:

“Radyo aşkımız ve bu aşkla bu işi yapıyoruz. Böyle güzel organizasyonlarla bizi onore etmeleri bizi çok mutlu ediyor. Bütün emek veren dostlara çok teşekkür ediyoruz.”

TÜRK KÜLTÜRÜNE KATKI SAĞLAYANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yunus Emre Enstitüsü, 73 Yıldır Makedonya'da Türkçe yayın yapan Üsküp Radyosuna, Türk Halk Müziği Sanatçıları Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'na, yönetmen ve senarist Derviş Zaim'e ödül verdi. Yurtiçi ve yurtdışında ilgiyle takip edilen ve çekimleri Beykoz’da yapılan ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisine ve oyuncu Engin Altan Düzyatan’a Türk kültürüne katkı özel ödülü layık görüldü.

ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNEDE

Radyonun önemine dikkat çekilen törende Çağatay Akman, Burcu Güneş, Ersan Er, Harun Kolçak ve Murat Başaran sahne alarak davetlilere keyifli anlar yaşattı.

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