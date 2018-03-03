Raco merkezine operasyon

TERÖR tehdidi nedeniyle Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Raco beldesinin köyleri ve kırsal mahallelerinin teröristlerden arındırılmasının ardından bugün de Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı birlikler karadan operasyon yürütürken, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri de operasyona destek veriyor. Ayrıca Türk jetleri de operasyona havadan destek vererek terör mevzilerini bombardıman altına alıyor. Muhabiri İrfan SAPMAZ, Raco operasyonunu yerinde takip ediyor.

FOTOĞRAFLI