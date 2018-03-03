 Raco merkezine operasyon (2) 

RACO MERKEZİNE GİRİLDİ
Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonlarda TSK ve ÖSO güçleri Raco'nun merkezine girdi. Raco'nun merkezinde yer yer çatışmaların devam ettiği belirtildi.
RACO MERKEZİNE GİRİLDİ Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonlarda TSK ve ÖSO güçleri Raco'nun merkezine girdi. Raco'nun merkezinde yer yer çatışmaların devam...
03 Mart 2018 Cumartesi 10:43
RACO MERKEZİNE GİRİLDİ
Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonlarda TSK ve ÖSO güçleri Raco'nun merkezine girdi. Raco'nun merkezinde yer yer çatışmaların devam ettiği belirtildi.
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