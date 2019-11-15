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Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı (ek)
ŞABAN VATAN VE 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan ile kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu...
GENEL 14.11.2019, 22:42
ŞABAN VATAN VE 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan ile kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı ifadesini değiştirmeye zorladığı suçlamasıyla gözaltına alınan K.K., T.D. ve C.C. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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