Rabia İdil, belediye başkanının 32 yıl önce oturduğu koltuğa geçti

Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, 4'üncü sınıf öğrencisi Rabia İdil Bülbül, Belediye Başkanı Celal Alper İbaş'ın 32 yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temsili olarak oturduğu koltuğuna oturdu. Bülbül, "Ben de başkanım gibi büyüyünce belediye başkanlığı koltuğuna oturmak istiyorum" dedi.

Celal Alper İbaş, 1987 yılında ilkokul öğrencisiyken, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, dönemin Avanos Belediye Başkanı Anavatan Parti'li Ali Rıza Karataş'ın koltuğuna oturdu. Yıllar sonra siyasete giren İbaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için CHP'den belediye başkan adayı oldu. İbaş, yerel seçimde Avanos Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bugün de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nazife Mustafa Ergün İlkokulu'nun 4'üncü sınıf öğrencisi Rabia İdil Bülbül, temsili olarak Başkan İbaş'ın makam koltuğuna oturdu. İbaş'ın 32 yıl önce temsili olarak oturduğu koltukta çekilen fotoğrafını eline alan Bülbül, "Öğretmenimiz bize 'Hangi makam koltuğuna oturmak istiyorsunuz?' diye sordu. Ben de belediye başkanlığı koltuğuna oturmak istediğimi söyledim; çünkü şimdiki belediye başkanımız Celal Alper İbaş, 32 yıl önce buraya öğrenci olarak oturmuş. Şimdi de belediye başkanı olarak oturuyor. Ben de büyüyünce şimdi oturduğum gibi belediye başkanı olmak istiyorum" dedi.

Başkan İbaş ise günün önemine değinerek, "Koltuğun asıl sahibi gençlerimizdir. Bizler sadece bu koltuğu gelecek nesle devredecek olan emanetçileriz. Ben de bundan 32 yıl önce bu koltuğa temsili olarak oturmuştum. Sizler de isteyerek çalışırsanız kendi halkınıza hizmet edebilecek üst düzey makamlara gelirsiniz ve bizler de bunu görmekten büyük mutluluk duyarız" diye konuştu.

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