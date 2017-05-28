'Puşkin'in yıkandığı hamam turizme kazandırılsın'

KARS, () - KAFKAS Üniversitesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Hurşit İsayev, Doç. Dr. Anjela Demyanyuk ve araştırma görevlisi Muhammed Taşkesenligil, öğrencilerine Rus şair- yazar Aleksandr Puşkin'in 1829 yılında Kars'ta yıkandığı Mazlum Ağa hamamı ve Ruslardan kalma tarihi yapıları gezdirdi. Rusların Kars'ta 40 yıl kaldıklarını belirten öğretim üyeleri, bıraktıkları mimari eserlerin turizme kazandırılmasını istedi.

Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü 1 ve 2'inci sınıf öğrencileri Ruslar'ın ünlü yazarı Puşkin’in yıllar önce yıkandığı ve çok etkilendiği hamama hocaları ile birlikte gidip inceleme yaptı. Bölümün öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hurşit İsayev, Rus şiirinin güneşi olarak kabul edilen şair ve yazar Puşkin’in 1829 da Kars’a geldiğini, bir gece Kars’ta kaldığını, 17'inci yüzyılda inşa edilen Mazlum Ağa Hamamı'nda yıkandığını ve çok etkilendiğini öğrencilere anlatarak onları adeta tarihsel bir yolculuğa çıkardı.

KATERİNA KÖŞKÜ VE KATERİNA AV KÖŞKÜ

Ardından Doç. Dr. Anjela Demyanyuk, öğrencilere Kars tarihi hakkında bilgiler vererek Kars’ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, Rusların bu şehirde 40 yıl yaşadıklarını ve birçok eşsiz mimari eser bıraktıklarını söyledi. Kars kalesi civarında olan ve Rusların son çarı II. Nikolay’ın, Katerina için yaptırdığı Katerina köşkü ve yine Sarıkamış’ta bulunan Katerina Av Köşkü gibi eserler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Demyanyuk, bu eşsiz mimari eserlere sahip çıkılması ve turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. Unutulmaya yüz tutmuş bazı tarihi eserlerin bakımsızlığına da dikkat çeken Doç. Dr. Demyanyuk, yetkililerden bu eserlerin bir an önce onarılması ve gün yüzüne çıkarılmasını istedi.

'ESERLERE İLHAM VEREN ŞEHİR'

Son olarak öğrencilere konuşan Arş. Gör. Muhammed Taşkesenligil şunları söyledi:

“Kars bir portreler şehridir. Rus yazar Puşkin 1829'da Kars’a gelir ve şehirden büyülenir. Şehrin hatıralarında bıraktığı izleri ve özellikle çok etkilendiği hamamı, eşine yazdığı mektuplarda anlatır. Mevlana’nın mesnevide 'Ne öğrendiysem ondan öğrendim' dediği Anadolu’nun fethine büyük katkılar sağlayan 11'inci Yüzyılın tasavvuf alimlerinden Hasan El Harakani’nin de bir zamanlar yaşadığı ve şu anda kabrinin olduğu yer olan Kars, Namık Kemal’in dizelerine ve Orhan Pamuk’un satırlarına ilham vermiştir."

FOTOĞRAFLI