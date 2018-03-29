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Pülümür Vadisi, kaya nevruzu ile renklendi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()- TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi yakınlarındaki Pülümür Vadisi, Mart ayının son günlerinde kaya nevruzu çiçekleriyle renklendi. Tunceli'deki bin 583 endamik bitki arasında yer alan kaya nevruzu çiçeği açtı. Birçok...

Pülümür Vadisi, kaya nevruzu ile renklendi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, ()- TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi yakınlarındaki Pülümür Vadisi, Mart ayının son günlerinde kaya nevruzu çiçekleriyle renklendi.
Tunceli'deki bin 583 endamik bitki arasında yer alan kaya nevruzu çiçeği açtı. Birçok hastalığa iyi geldiği bilinen kaya nevruzu Pülümür Vadisi'ndeki dağları renklendirdi. Diğer çiçek türlerine göre daha soğuk ve nemli bölgelerde yetiştiği bilinen kaya nevruzu, şubat ve mart aylarında açıyor. Kaya nevruzu, Çukurova ve Malatya'nın yanı sıra Tunceli'nin yüksek kesimlerinde de yetişiyor. 7 ayrı renkte açtığı bilinen kaya nevruzu daha çok mor ve beyaz renklerle ve bu renklerin farklı tonlarında açıyor. Mart ayının sonunda Pülümür Vadisi'nde görülen kaya nevruzu çiçeğinin boyu, 1.5 metreye kadar çıkabiliyor.

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