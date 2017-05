PTT, 5 yılda şube sayısını 15 bine yükseltecek

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - POSTA ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, geçen yılı yüzde 30 kar ile kapatan kuruluşun şu an 4 bin 500 olan şube sayısını 5 yıl içerisinde 15 bine yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

PTT Yönetim Kurulu toplantısı Genel Müdür Kenan Bozgeyik başkanlığında 81 ilde görevli başmüdürlerin yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Müsteşarı Suat Hayri Aka, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katılımıyla Gaziantep'te düzenlendi.

'Güçlü Türkiye'nin Yenilenen PTT'si' başlığıyla gerçekleştirilen toplantıda, ülke genelindeki ve uluslararası alandaki faaliyetler ele alındı. Toplantıya telekonferans aracılığıyla katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT'nin asırlık bir kuruluş olduğunu belirterek, şunları dedi:

"PTT asırlık bir kuruluşumuzdur. Bu anlamda çok önemli bir görev ifade ediyor. Vatandaşımızın gönlünde de çok özel ve önemli bir yeri var, ancak gelişen teknoloji günümüzde özellikle iletişimin ve bilişimin çok önemli olduğu insanların hayatında her anda girdiği dönemde bizim de buna ayak uydurmamız ve hedeflerimizi geleceğe taşımak çok önemli. Bu elbette ki sizlerle birlikte olacak. Güler yüzümüzü her zaman göstermemiz gerekmektedir. Bunu fiilen güler yüzümüzle gösterdiğimiz gibi hizmet fendimizle göstermemiz gerekmektedir. Millete hizmet yolunda, bıkmadan, usanmadan, mesai mefhumu gözetmeden çalışmamız gerekiyor. Bütün arkadaşlara kolaylıklar diliyorum."

Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bilginin güç olduğunu söyleyerek, "Bilgi güçtür, iktidar yapar. Bilgi ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Nasıl güçlü Türkiye olacağız? Sorusunun cevabı, 'biz kas gücüyle mi güçlü olacağız, kasa gücüyle mi güçlü olacağız, kafa gücüyle mi güçlü olacağız?' 3K devriminde kafa gücü çok önemli. Bilgi ve teknoloji çağındayız ve en önemli şey yetişmiş insan gücümüz. Bugün bu rakamlar kendiliğinden oluşmuyor. Sizlerin büyük bir emeği var, büyük bir alın teri var ve en önemlisi dünyayı okumanız var. Dünya nereye gidiyor? Bilgiyi kim elinde tutuyor? Dünya yarışında, ülkeler yarışında bu yarışta biz nerede olmalıyız? Hangi kurumumuzla nerede olmamız gereken bir bakıştır bu. Çok doğru şekilde yöneltildiğini görüyoruz ve bundan da ziyadesiyle mutlu oluyoruz" diye konuştu.

PTT'nin karının geçen yıl yüzde 30 oranında arttığını kaydeden PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise şube sayılarını arttıracaklarını söyleyerek, şunları dedi:

"Karımız geçen yıl yüzde 30 arttı. Bütün bunlar çalışma arkadaşlarımın emeği. Burada sayın bakanımızın, sayın başbakanımızın, bizatihi müsteşarımızın müdahil olaraktan çok önemli hamleleri, çok önemli projeleri, hukuki düzenlemeleri yaparaktan mevzuatsal alt yapıları oluşturmak için bize çok büyük destek verdiler ve önümüzü açtılar ve hedef gösterdiler. 4 bin 500 olan şube sayımızı da 5 yıl içerisinde 15 bine çıkaracağız. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaş bulunduğu noktadan çıktıktan itibaren hangi yöne giderse gitsin, 20 dakika içerisinde mutlaka bir PTT işyerine ulaşacak."

Konuşmaların ardından Kenan Bozgeyik, Fatma Şahin'e 'kişisel pul' ve tarihi bir telgraf hediye etti.

