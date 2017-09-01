Psikolojik sorunları intihara götürdü

Bahattin ALBAYRAK/ SULTANHİSAR (Aydın), () - AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, yalnız yaşayan 49 yaşındaki Galip Karakuyu, evinin bahçesindeki boş binada kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Eşinden 4 yıl önce boşanan ve yalnız yaşayan bir çocuk babası Galip Karakuyu'dan haber alamayan yakınları, merak edip, dün saat 19.30 sıralarında, Sultanhisar'ın kırsal Malgaçemir Mahallesi'ndeki evine gitti. Evin kapısı açılmayınca bahçe içindeki boş binaya bakan yakınları, Galip Karakuyu'nun tavana iple asılı cesediyle karşılaştI.

Haber verilmesi üzerine gelen jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, intihar ettiği belirlenen Karakuyu'nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Karakuyu'nun bir süredir psikolojik sorunlarının bulunduğu, bu nedenle intihar etmiş olabileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI