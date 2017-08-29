Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı

UZMAN psikolog Hanım Demirbaş, küçük yaştaki çocuklarının soyut ve somut kavramları ayırt edemedikleri için kurban kesimlerinin zorla izletilmesinden kaçınılması gerektiğini söyledi. Demirbaş,dedi.Psikolog Hanım Demirbaş çocukların, günlük yaşamda sanılandan daha çok dini izlerle karşılaştığı insan haklarının köklerinin dine dayandığı için, dini unsurları içeren atmosferde yetişen çocuklar merhamet ve vicdan duygusunu erken yaşta benimsediğine dikkati çekti.Psikolog Hanım Demirbaş, şöyle dedi:"Ebeveynin kendisini otorite olarak güçlendirmek adına Allah’ın baskı, korku yada eğitim aracı olarak kullanmaması şarttır. Dolayısıyla dini ritüeller, şükran, minnet ve saygıyı büyütür. Dini ibadet ve sohbetler çocuğun güven ve emniyet hissini güçlendirir ve ruhunun en derin seviyelerine ulaşmasını sağlar. Din, doğru algılandığında ve aile büyükleri tarafından doğru ve samimi uygulandığında çocuklar hayata karşı güçlenmektedir. Çocuklarda boşluk hissi inançla kapatıldığında diğer insanlara veya her hangi bir şeye bağımlılığı söz konusu olmayacaktır. Gitse de, yok olsa da ayakları üzerinde durabilecektir. Bu verilerle bayramlar çocuklar için asıl anlamını kazanır. Dini bayramlar yük ve eziyet halinden uzaklaşır."Psikolog Demirbaş, kurban bayramında çocuklara kesimin izlettirilmemesini isteyerek, sözlerini şöyle tamamladı:"Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gereken ön önemli konu,.küçük yaş çocuklarının soyut ve somut kavramları ayırt edemedikleri için kurban kesimlerinin zorla izletilmesinden kaçınılmasıdır. Aynı zamanda kesim işlemlerinde hayvanların canlarının acımadığı çocuklara vurgulanmalıdır. Kurban bayramının dini anlamını Hz. İbrahim kıssası ile anlatılmalı ve sosyal boyutu çocuklara aşılanmalıdır. 8 yaş ve sonrası çocuklarda soyut düşünce becerileri geliştiği için önceki yaş grubu çocuklarda psikolojik sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Ebeveynler, bu durumda çocukların duygularını ifade etmelerini teşvik etmeli. Konuşma esnasında 'Öldürme', 'Kesme' gibi sözcüklerden kaçınılmalı, buna rağmen çocukta rahatlama söz konusu değil ise örneğin kabus görme, içe kapanma, alt ıslatma gibi davranışlar sergiliyorsa uzman yardımına başvurmak faydalı olabilir."