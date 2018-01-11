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Psikolog Alper Engeler'i öldürdüğü iddia edilen zanlıya müebbet hapis istendi

  Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () KADIKÖY'de psikolog Yard. Doç. Dr. Alper Engeler'i (49) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesi ile tutuklanan H. E., hakkında, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Geçen...

Psikolog Alper Engeler'i öldürdüğü iddia edilen zanlıya müebbet hapis istendi

 

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () KADIKÖY'de psikolog Yard. Doç. Dr. Alper Engeler'i (49) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesi ile tutuklanan H. E., hakkında, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Geçen yıl 11 Ocak tarihinde 03.00 sıralarında Kadıköy Moda'da tartıştığı psikolog Alper Engeler'i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan H. E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, H.E.'nin gece tartıştığı Alper Engeler'e bıçakla yaraladığı belirtildi. Alper Engeler'in olay yerinde yaşamını yitirdiği anlatılan iddianamede, sanığın, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

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