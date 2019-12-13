Psikiyatri hastalarına ney dinletisi 

TEKİRDAĞ Gençlik Merkezi üyeleri, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören psikiyatri hastalarına ney dinletisinde bulundu.

Tekirdağ Gençlik Merkezi'nde çalışan gönüllü gençler, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde tedavi gören hastalar için ebru sanatı çalışması ve ney dinletisi etkinliği düzenlendi. Gönüllü gençler tarafından yapılan etkinlik, hastalardan yoğun ilgi gördü. Tekirdağ Gençlik Merkezi gençlik lideri Ümit Kühram, "Aslında bu çalışmamızın ana temasında ecdadımızın geçmişte yapmış olduğu musiki ile dinlenme, musiki ile rehabilite olma amacıyla gençlerimizle birlikte bu çalışmayı yapıyoruz. Bakanlığımızın 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etmesiyle birlikte gönüllülük çalışmalarına daha da hız vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda 15 gencimizle birlikte psikiyatri bölümünde yatan hastalarımıza bu çalışmayı yapmak istiyoruz" dedi.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Albayrak, herkesin bildiği 'müzik ruhun gıdasıdır' söylemi olduğunu belirterek, "Bu söylemden yola çıkılarak yapılan bazı çalışmalarda müziğin hem ruhsal, hem de fiziksel hastalıklara olumlu etkiler gösterdiği bulunmuştur. Tarihsel açıdan bakıldığında ise özellikle Osmanlı döneminde bimarhanelerde ruhsal hastalıktan mustarip olan kişilere düzenli bir şekilde musiki dinletildiği bilinmektedir. Ancak her müziğin ruhsal hastalıklara iyi geldiği söylenemez. Özellikle bazı müzik türlerinin insanları daha öfkeli ve hüzünlü bir hale soktuğu bilinmektedir. Ney, hem sesindeki gizem ve güzellik, hem de oktav genişliği açısından Türk müziğinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Ney sesinin rahatlatıcı etkisi hemen herkes tarafından kabul edilmektedir" diye konuştu.