Protokolün sanal gerçeklik gözlüğüyle zorlu sınavı

ERZURUM protokolü, Bilim Fuarı'nda sanal gerçeklik gözlüğüyle yürümeye çalıştı. Gözlerine taktıkları gözlükle ekrana yansıtılan yükseklikte tahta üzerinde yürümeye çalışan Vali Okay Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, zorlu bir deneyim yaşadı.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 'Bilim Fuarı' düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışını Vali Okay Memiş, robotun taşıdığı makasla kurdeleyi keserek yaptı. Erzurum'la birlikte Ağrı, Kars ve Gümüşhane'den 66 devlet, 7 özel okul ile 2 üniversite ve 11 sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda öğrenciler yaptıkları robotlar ve robotik kodlama ürünü makineleri görücüye çıkardı. Birbirinden ilginç kodlama ürününün yer aldığı fuarda en büyük ilgiyi konuşan robot gördü. Erzurum Teknik Üniversitesi ve Doğu Anadolu Projesi(DAP) Bölge Kalkındırma İdaresi ortaklığında kurulan Mucit Park öğrencileri tarafından programlanan robotun sorulara cevap vermesi izleyenlerin ilgisini çekti.

PROTOKOL SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ TAKTI

Açılış töreni sonrası okulların stantlarını gezerek bilgi alan Vali Okay Memiş, Mucit Park standında sanal gerçeklik gözlüğünü denedi. Gözlük ekranına yansıtılan yüksek bir yerde tahta üzerinde yürümeye çalışan Vali Okay Memiş'e görevli yardımcı oldu. Vali Memiş, “Ben burada yürüyemem" diyerek bir süre sonra gözlüğü çıkardı. Gerçek gibi aynı heyecanı yaşadığını söyleyen Vali Memiş, “Sanal gözlükle koşu testi yapılıyor ve bir ay sonra kas kütlesinde artış tespit ediliyor. Çünkü zihin müthiş bir şey Allah'ın bir mucizesi, bilim henüz zihni çözemedi. Bilimle Allah'ın mucizelerine şahit olmak için uğraşıyoruz. Kuran-ı Kerim Yüce Allah'ın mucizeleri ile dolu. Bu müthiş bir şey, sanal gerçeklik ortamında gerçek gibi aynı heyecanı yaşıyorsunuz. Teknolojiye hâkim olmak, teknolojiye sahip olmak ve teknolojide yeni şeyler keşfetmeyi çok önemsiyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize yeni nesillere böyle bir eğitim vermek istiyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı'nın sanal gözlük denemesinden sonra Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı da kısa bir yürüyüş yaptı. Gözlükle, yüksek bir apartmanın üzerinde kalasın üzerinde yürümeye çalıştığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Adım atamadım. Yüksek bir apartmanın üzerinde kalasla yürüyeceksin. Muhteşem bir şey" değerlendirmesinde bulundu.



FOTOĞRAFLI