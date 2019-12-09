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Proje sayesinde Çukurca'yı ilk kez gördüler
HAKKARİ Üniversitesi'nce hayata geçirilen 'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor Projesi' kapsamında 75 kadın, Irak sınırındaki Çukurca ilçesini ilk kez gezdi. 'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor Projesi' kapsamında...
GENEL 09.12.2019, 14:22
HAKKARİ Üniversitesi'nce hayata geçirilen 'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor Projesi' kapsamında 75 kadın, Irak sınırındaki Çukurca ilçesini ilk kez gezdi.
'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor Projesi' kapsamında 75 kadın, iş hayatına hazırlanıyor. Verilen kurslarda meslek edinen kadınlar, kente 70 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca'daki tarihi değirmen, türbe ve kale evleri gezerek bilgi aldı. Proje sayesinde Çukurca'ya ilk defa geldiklerini belirten kursiyer Züleyha Engin, Hakkari Üniversitesi'ne teşekkür etti. Engin, proje sayesinde gezme imkanı bulduklarını belirterek, "Bundan sonrasında çok farklı yerleri göreceğimize inanıyorum. Hakkarili olduğum halde ilk defa Çukurca'ya geliyorum. Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi Firdevs hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.
'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor Projesi' kapsamında 75 kadın, iş hayatına hazırlanıyor. Verilen kurslarda meslek edinen kadınlar, kente 70 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca'daki tarihi değirmen, türbe ve kale evleri gezerek bilgi aldı. Proje sayesinde Çukurca'ya ilk defa geldiklerini belirten kursiyer Züleyha Engin, Hakkari Üniversitesi'ne teşekkür etti. Engin, proje sayesinde gezme imkanı bulduklarını belirterek, "Bundan sonrasında çok farklı yerleri göreceğimize inanıyorum. Hakkarili olduğum halde ilk defa Çukurca'ya geliyorum. Hakkari Üniversitesi öğretim üyesi Firdevs hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.
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