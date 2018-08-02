'Profesyonel turist', 30 bin lira kazanacağı işine başladı

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), () - MUĞLA'nın Ortaca Belediyesi'nce Dalyan ve Sarıgerme destinasyonunun tanıtımı için organize edilen 'Türkiye'nin en iyi işi' başladı. Avukat Efe Tanay (32), 'profesyonel turist' olarak 1 ay bölgeyi gezip, tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşacak ve 30 bin lira kazanacak.

'Türkiye'nin en iyi işi' projesine 27 ülkeden başvuran 8 bin 235 kişi arasından 'profesyonel turist' seçilen Efe Tanay, dün sabah saatlerinde, çalışmanın yürütücülüğünü üstlenen reklam ajansı yetkilileriyle Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki iskeleye geldi. Dalyan Kanalı'nda tekne turu yapan Tanay, tarihi kaya mezarları manzarası önünde fotoğraflar çektirip, caretta carettaları ile ünlü İztuzu Plajı'nda denize girdi. Gördüklerini cep telefonu kamerasıyla fotoğraflayan Tanay'ı yerli- yabancı turistler de ilgiyle izledi. İztuzu'nun ardından Delik Ada, Alagöl ve Köyceğiz Gölü'nü görme fırsatı bulan Tanay, bölgenin doğasına hayran kaldığını söyledi.

Projeyi, Dalyan ve çevresinin tanıtımı için iyi fırsat olarak gördüklerini dile getiren Efe Tanay, "'bestjobinturkey' sosyal medya hesaplarımızdan bölgenin güzelliklerini takipçilerimiz ile paylaşacağız. Ayrıca Dalyan'ın ne kadar eğlence, aktivite dolu olduğunu göstereceğiz. El değmemiş, dünya çapında ödül almış plajlarını, caretta carettalarını, kaya mezarlarını ve birçok farklı yönünü paylaşacağız" diye konuştu.

Farklı coğrafyalarda, farklı aktivitelere katıldığını anlatan Tanay, "Bu proje beni çok heyecanlandırdı. İzlediklerinde çok büyük sürprizlerle karşılaşacakları aktiviteler yapacağız. Şimdi içerisinde bulunan o 'şanslı kişi' olarak bu projenin neden Türkiye'nin en iyi işi olarak adlandırıldığını gayet iyi anlayabiliyorum" dedi.

Bölge sakinlerinin, kendisini çok sıcak karşıladığını vurgulayan Efe Tanay, "Bölgenin doğası çok iyi korunmuş. Diğer turistik yerlere göre gerçekten el değmemiş bir yer burası. Dolayısıyla da çok büyük ilgiyi hak ediyor, zamanla bu ilgiyi görecektir Dalyan. Bizde bu ilginin büyümesinde, oluşmasında ciddi rol oynayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Efe Tanay, 'Türkiye'nin en iyi işi' projesi kapsamında, 31 Ağustos'a kadar Dalyan ve Sarıgerme bölgesini gezerek, tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını projenin Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya hesaplarından paylaşacak. Tanay, proje sonunda 30 bin lira alacak.

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