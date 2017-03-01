Profesörden magnezyumu uyarısı

ENDOKRİNOLOJİ Profesörü Mitat Bahçeci, vücutta en yaygın bulunan minerallerin dördüncüsü olan magnezyumun 300'ün üzerinde metabolik olayda rol oynadığını söyledi. Bu kadar önemli bir mineralin eksikliğinin kas kramplarından kalp ritim bozukluklarına kadar önemli sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Prof. Dr. Bahçeci, "Ne yazık ki ülkelerin çoğunda bireylerin yüzde 75'inden fazlasının, yeterli dozda günlük magnezyumu almadıkları belirlenmiştir. Türk toplumu olarak bu konuda bizim de karnemiz zayıf" dedi.İzmir Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, magnezyumun yarısının kemiklerde diğer yarısının kas ve diğer yumuşak dokuda bulunduğunu, kandaki miktarının ise yüzde 1'den az olduğunu söyledi. Prof.Dr. Bahçeci, bu mineralin eksikliğine karşı uyarılarda bulundu. Her 100 kişiden en az 75'inin magnezyum açısından iyi durumda olmadığını belirten Prof.Dr. Bahçeci, erken dönemdeki belirtilerini iştah kaybı, bulantı, kusma, halsizlik ve bitkinlik olarak sıraladı. Prof.Dr. Bahçeci, yine magnezyum eksikliği olan kişilerde vücutta uyuşma, sızlama, kas krampları, epilepsi benzeri nöbetler, kişilik değişiklikleri, kalp ritim bozuklukları ve kalp spazmının ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. Prof.Dr. Bahçeci, şöyle konuştu:"Ağır magnezyum eksikliği ise kan kalsiyumunda ve potasyumunda düşmeye yol açabilir. Kan kalsiyum düzeyini ayarlayan paratiroid hormonun salınması için de magnezyuma ihtiyaç vardır ve eksikliğinde ellerde kasılma dahil kas spazmları sık olarak görülür. Besinlerle alım azlığı dışında magnezyum eksikliğine (hipomagnezemi) kötü kontrollü diyabet, crohn ve çölyak gibi çeşitli hastalıklar ile ilaç kullanımı (diüretikler, antibiyotikler), alkolizm ve ileri yaş gibi nedenler yol açar.""BU KAHRAMANI ÖNEMSEYİN"Magnezyumun insan vücudunda 300'ün üzerindeki metabolik olayda rol oynadığını vurgulayan Prof.Dr. Bahçeci sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunlar arasında protein sentezi, hücresel enerji üretimi ve depolanması, hücre büyümesi ve yeniden yapımı sayılabilir. Ayrıca kemik metabolizması, sinir iletimi, kas kasılması, kan basıncının, glukoz ve insülin metabolizmasının düzenlenmesine katkıda bulunur. Yeşil yapraklı bitkiler iyi bir magnezyum kaynağıdır. Ayrıca, balık, badem, bakla ve tam tahıl, kakao, muz ve avakado da magnezyum bakımından oldukça zengindir. Vücudumuz için çok önemli bu kahraman ihmal edilmemelidir."

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