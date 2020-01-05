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Profesör ve fotoğrafçı eşi ele verip serada çilek üretiyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Aysın, fotoğrafçı eşi Dilek Aysın ile 15 dekarı topraksız, 22 dekarlık serada çilek üretiyor. Ürettikleri yıllık toplam 140 ton çileği iç...

GENEL 05.01.2020, 09:19
Profesör ve fotoğrafçı eşi ele verip serada çilek üretiyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Aysın, fotoğrafçı eşi Dilek Aysın ile 15 dekarı topraksız, 22 dekarlık serada çilek üretiyor. Ürettikleri yıllık toplam 140 ton çileği iç piyasaya satan Aysın çifti, hedeflerinin bu ürünün ihracatını yapmak olduğunu söyledi.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nden 3 yıl önce emekli olan Prof. Dr. Aykut Aysın ve fotoğrafçı eşi Dilek Aysın, İncirliova'nın Kurtuluş Mahallesi'ndeki 35 dekarlık arazilerinin 1600 metrekarelik bölümüne, 2017 yılında topraksız sera kurup, çilek üretimine başladı. Yapılan bu üretimden verim almaları üzerine Aysın çifti işi büyütüp, 15 dekarı topraksız olmak üzere 22 dekarlık serada üretimlerine devam etti. Topraksız serada yıllık 140 ton çilek üreten Aysın çifti, ürünü iç piyasaya satıyor. Topraklı seradan henüz ürün almayan çift, ürettikleri çilekleri kalitesine göre kilosunu 10 ila 15 TL'den satıyor. Seralarında 10 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Prof. Dr. Aysın, 11 aylık dönemde bu sayının zaman zaman 60 kişiye kadar çıktığını kaydetti. Prof. Dr. Aysın, hedeflerinin ürettikleri çileklerin ihracatını da yapmak olduğunu söyledi.
'DEDEMDEN KALMA ARAZİMİZ VARDI, 'DEĞERLENDİRELİM' DEDİK'
Prof. Dr. Aysın, çilek üretimine başlama hikayelerini şöyle anlattı:
"Dedemden kalma bir arazimiz vardı. Emekli olduktan sonra burayı değerlendirelim istedik. Çilek üretimi için tarıma adım attık. Topraksız çilek üretimine, yatırım maliyeti çok olmasına rağmen, getirisi fazla olduğu için yöneldik. Çilek çok karlı bir üründür. Hormon asla kabul etmiyor. Çilekte yatırımı iyi yapıp, iyi bakarsanız kar da çok iyi olur. Ama bunun için de çocuk gibi bakmanız gerekiyor. Topraksız serada, otomasyon cihazınız mutlaka olacak. İlacını da kıvamında verdiğiniz zaman, sonuç da mükemmel oluyor. Yaptığımız iş sadece kar değil, karı başkalarıyla da paylaşmaktır. Burası bir örnek oldu. Bizden sonra birkaç kişi daha başladı."
'HEDEFİMİZ SOĞUK HAVA DEPOSUNU KULLANARAK İHRACAT YAPMAK'
Topraksız sera alanına yaklaşık 800 bin TL civarında yatırım yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Aysın, "Ancak, buna dayalı altyapı, çalışanlar, otomasyon sistemi ve benzeri yatırımları hesaba katarsak 2 milyon TL'nin üzerinde bir yatırım oldu. Tabi ki, bunu yaparken devletten kredi desteği de aldık. Çilekte pazar çok geniş, herkes gelip almak istiyor. Konya'dan bile çilek almak için gelen oluyor. Şu an kilosu 15 TL civarlarında alıcı buluyor. Hedefimiz soğuk hava deposunu daha iyi kullanarak, yurt dışına bu ürünü ihraç etmek. Çilek değerli bir ürün, onun için toplu ve küçük tonajlarda gönderilebilir" dedi.
'KADINLARA İŞ İMKANI SAĞLADIK, EKİP HALİNE GELDİK'
Dilek Aysın ise Aydın'ın ilk kadın fotoğrafçılarından olduğunu belirtip, "3 yıl önce mesleğimi bıraktım. Toprakla ilgilenmek benim küçük yaşlardan beri hayalimdi. Lise yıllarımda çalıştım. Eşimle birlikte topraksız çilek üretimine başladık ve çok büyük farklılıklar olduğunu gördük. Öncelikle çalışacak kadınlara çilek dikimini öğrettik. Çünkü, dikim çok önemlidir. Herkes her işi yapamaz. Madem bu işi yapmaya karar verdik, bu dalda eğitim verdik. Atanamayan öğretmen ve bankacı kadınlar vardı. Onlara bu işi öğreterek, istihdamlarını sağladık. Yol arkadaşlarımızla bir ekip haline geldik. Ege Bölgesi'nde topraksız çilek üretimi, olmazsa olmazlardan. Sadece biz değil başkaları da üretsin. Talebi hep birlikte karşılayalım" diye konuştu.
SERADA ÇALIŞAN AİLESİNE YARDIM EDİYOR
Aysın çiftine yardım eden, serada çalışan ailenin çocuğu üniversite mezunu Ayşen Kenek (23) ise, "Konya Selçuk Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Bölümü mezunuyum. Şu an rehberlik sınavlarına hazırlanıyorum. Bu süreçte aileme destek olmaya çalışıyorum. Burada çilek üretimi yanında traktör kullanmayı da öğrendim" dedi.

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