Prof.Dr. Okuyan: Kuran'a aykırı söylemleri asla kaynak alamayız

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Okuyan, "Kuran'a aykırı düşünceleri ve söylemleri, din adına asla kaynak olarak alamayız" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Okuyan, son dönemde yaşanan tartışmalar üzerine açıklamalarda bulundu. Dine bakışta insanların söylemlerine değil Allah'ın sözüne, yani Kuran’a bakılmasının esas olduğunu ifade eden Prof.Dr. Mehmet Okuyan, "Yıllardır Kuran'ı inceleyen ve hayatını bu uğurda adayan bir insan olarak şunu ifade etmek isterim: Allah'ın indirdiği Kuran üzerinden değil, başka kaynakların ve insanların söylemlerinin devreye girmesiyle Müslümanların kafası karışmaktadır. Din diye Allah'ın Kitabı yerine, bunun dışındaki söylemler referans alındığında, toplumun, özellikle de lise ve üniversite çağındaki gençlerimizin İslam’a bakışı olumsuz yönde etkilenmektedir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki sözleri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Prof.Dr. Mehmet Okuyan, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘İslam’ın güncellenmesi’ ibaresinden kastının Kuran veya din olmadığı kanaatindeyim. Bu bağlamda 'Dinde reform' konusunun da tartışmaya değer olmadığını belirtmek isterim. Zira 'reform', deforme olmuş bir şeyi orijinal haline getirmek demektir. Kuran asla deforme olacak bir kitap değildir. Geçmişe, bugüne ve geleceğe sözü olan bu Kitap'ın hükümleri asla belirli bir tarihsel döneme hapsedilemez. İstiklal şairimiz Mehmet Akif’in 'Doğrudan doğruya Kuran’dan alıp ilhamı, Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı' beyitlerinde işaret ettiği doğrultuda yürümeye gayret ediyoruz. Bu noktada hükümleri kıyamete kadar değişmeden sürecek olan Kuran’ın, ayetlerle sabitlenen emirlerinin bugün bize ne söylediğini anlamak ve buna uygun olarak hayatımızı şekillendirmek mecburiyetindeyiz. Ancak bu çağa uygun yorumlama biçimi, asla ayetin hükmüne aykırı olmamalıdır. Bakışımızı daha iyi anlatmak için bir örnek vermemiz gerekirse, Peygamberimizin sünnetindeki asıl maksat misvak kullanımı değil, dişlerini fırçalıyor oluşudur. O’nun yolunu takip eden bizlerin de burada odaklanmamız gereken nokta da misvak değil dişlerimizin temizliğidir."

Kuran'a aykırı düşüncelerin ve söylemlerin, din adına asla kaynak olarak alınamayacağını ifade eden Prof.Dr. Okuyan, şunları kaydetti:

"Zira, Zümer Suresi’nin 3'üncü ayetinde bildirildiği gibi 'Din sadece Allah’a aittir.' Ve Hucürât Suresi’nin 16'ncı ayetindeki 'Dininizi siz mi Allah’a öğretiyorsunuz?' uyarısını din adına konuşan hiç kimse aklından çıkarmamalıdır. Allah adına konuşmak, Allah’ın Kitabı'ndan konuşmayı zorunlu kılar. Hangi kitapta yazıyor olursa olsun eğer bir görüş Kuran'a aykırı ise bu kabul edilemez. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi yegâne kriter bu söylemlerin Kuran’a ters olmamasıdır. Aynı anlayış rivayetlere bakışımızda da geçerlidir. Eğer bir söz Kuran’a aykırı ise bu sözü asla Hazreti Peygamber’in söylemiş olamayacağına inanıyoruz. Bu nedenle dinde insanların söylemi değil, Allah'ın sözü esastır."



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