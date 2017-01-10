Prof.Dr. Demir: Türkiye geleceğe umutla bakacaksa tarıma ve tarıma dayalı sanayiye bakacaktır

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Yusuf Demir, "Türkiye bir tarım ülkesi. Eğer Türkiye kalkınacaksa, Türkiye geleceğe umutla bakacaksa, tarıma ve tarıma dayalı sanayiye bakacaktır" dedi.

Türkiye'de tarım öğreniminin 171'inci yılı nedeniyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi'nde program düzenlendi. Prof.Dr. Fahrettin Tosun Salonu'nda gerçekleştirilen programa Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Mehmet Taşan, OMÜ Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç, OMÜ Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Yusuf Demir, çiftçiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve örenciler katıldı.

Programda konuşma yapan OMÜ Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Yusuf Demir, bu günün tarım bayramı olarak kutlanması gerektiğini belirterek, "Türkiye bir tarım ülkesi. Eğer Türkiye kalkınacaksa, Türkiye geleceğe umutla bakacaksa tarıma ve tarıma dayalı sanayiye bakacaktır. Biliyoruz ki yıllardır bu ülkede tarım maalesef hak ettiği yeri ve değeri göremedi. Bunu göremediği içinde bu gün hem ziraat mühendisliği mesleği, hem de çiftçi kardeşlerimiz ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyorlar. Ama ben 2015 yılından itibaren bu trendin değiştiğini ve yükselişe geçtiğini düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki günlerin Türkiye ve tarım açısından çok farklı bir vizyona ve hedefe yöneleceğini ve Türkiye'de tarımın tekrar hak ettiği değere geleceğine inanıyorum. Eğer bu noktaya gelmezse bu gelmezse bu ülkenin hakikaten ekonomisinin ve sosyal altyapısının toparlanması oldukça zor" dedi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Mehmet Taşan, ise yaptığı konuşmada tarımın insanoğlunun ilk varoluşundan itibaren, insanoğlu ile gelişimini sürdürmüş en önemli ve eski mesleklerden birisi olduğunu belirtti. Taşan, "Türkiye'de kullanılan tohumluk hububat tohumunun yüzde 35'i, yem bitkisi tohumunun yüzde 50'si kurumumuz tarafından üretilmektedir. 40 bin büyükbaş, 200 bin küçükbaş, bin 300 damızlık safkan Arap atı olmak üzere ülkemizin tohumluk ve damızlık alanında önemli bir ihtiyacını gideren kurumlarından biriyiz. Ülkemizde her alanda olduğu gibi tarımsal alanda da çok önemli gelişmeler ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu gün baktığımızda 2005 yılından beri Avrupa'da tarımsal hasıla anlamında birinci sıradayız. Dünyada da ilk 10 ülke arasında yer almaktayız. İhracatımız her geçen gün artmakta" diye konuştu.

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