Prof.Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı son yolculuğuna uğurlandı (1)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,() Psikoloji alanında yaptığı çalışmalar ve kaynak eserleri ile bilinen Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.Kağıtçıbaşı için Levent Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
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Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,() Psikoloji alanında yaptığı çalışmalar ve kaynak eserleri ile bilinen Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.Kağıtçıbaşı için Levent Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.