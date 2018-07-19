Prof. Dr. Tunçtürk, bölgede yetiştirilmeyen 70 bitki yetiştirdi

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, kampüs alanı içinde kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde kentte daha önce yetiştirilmeyen 70 bitki türü yetiştirdi. Prof. Dr. Tunçtürk, amaçlarının bölgede yetiştirilebilecek, çiftçiye getirisi olabilecek yeni alternatif bitkilerin üretime girmesini sağlamak olduğunu söyledi.YYÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, bölge çiftçisinin tamamen yabancı olduğu, son yıllarda Türkiye'de revaçta olan bazı tıbbi bitkileri yetiştirmek amacıyla kampüs alanı içerisine kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi'nde 3 yıl önce çalışma başlattı. Prof. Dr. Murat Tunçtürk, 3 yıl içinde, bölgede yetişmez denilen 70 değişik bitki türü yetiştirmeyi başardı. Seneye bahçede 100'ü aşkın bitki türü olmasını hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Tunçtürk, bu bitkilerin gıda, kozmetik, parfümeri, ilaç gibi geniş kullanım alanlarının olduğunu, bu yüzden bu bitkilerin bölgede yetiştirilmesi halinde pazarlama gibi bir sıkıntılarının olmayacağını söyledi.Doğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen tarım ürünlerine çeşitlilik katmak ve çiftçilere önemli gelir kaynağı olabilecek bitkileri yetiştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. Murat Tunçtürk şöyle konuştu:"Amacımız, öncelikle bölgede kültüre alınmayan bitkilerin, özellikle otlu peynirde kullanılan otların kültüre alınması ve bunların yetiştiriciliğinin yapılması. İkincisi bu bölgede özellikle son zamanlarda alternatif ürün sıkıntısından dolayı lavanta, ekinezya, adaçayı, kekik ve melisa gibi bazı bitkilerin bölgede kültür bitkisi olarak yetiştirilmesi ve yaygın olarak üretiminin yapılması için bu bitkilerin bölge halkına tanıtılması. Bir diğeri de üniversite kampüs alanı içerisinde bu bölgeye ait yetiştirilen bitkilerin bir koleksiyon bahçesi halinde sergilenmesi. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçemizin YYÜ Kedi Evi gibi bölge ve kent turizmine, üniversitemize katkı sağlamasını istiyoruz. Van Gölü kıyısında mavi ile kırmızı ekinezyanın iç içe olduğunu düşünün. Böyle bir turizm neden Van Gölü sahilinde olmasın"

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