Prof. Dr. Sözbilir'den İzmir ve Marmaris depremleriyle ilgili değerlendirme

İZMİR ve Marmaris'te bir gün arayla meydana gelen iki ayrı depremle ilgili değerlendirme yapan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Deprem Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, her iki fayın da daha büyük depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, Foça'daki fayın 6.4, Marmaris'teki fayın ise 7'nin üzerinde büyüklükte deprem üretebileceğine dikkat çekti.

İzmir'in Foça ilçesinde dün merkez üssü Yeniköy Mahallesi olan 3.4 büyüklüğündeki depremin ardından, Marmaris'te de bugün saat 07.43'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Deprem Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir, kuzey güney uzanımlı, yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki Yeni Foça fayında meydana gelen depremin, Marmaris'te bugün meydana gelen depremden bağımsız olduğunu ifade etti. Yeni Foça fayının tümü kırıldığında 6.4 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Fayın deprem üretme potansiyeli 6.4'e kadar çıkabiliyor. Ama böyle küçük bir kırılma gerçekleşti. Foça çevresinde yıkıcı depremler üretebilecek faylardan birisi bu. Tabii gelecekte büyük deprem üretebilir. Ama zaman anlamında henüz bir çalışma yok. Çünkü fayla ilgili çalışma yapıldı. Geçmişi ve geleceğiyle ilgili bilimsel bir veri yok" dedi.

Marmaris açıklarında ise ilçenin yaklaşık 150 kilometre güney batısındaki büyük ölçekli bir fay zonunda küçük ölçekli kırılma yaşandığını kaydeden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, buradaki Pliny Strabo fayının 7'nin üzerinde büyüklüğünde deprem üretebilecek bir fay olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Sözbilir, "Bu fay Fethiye-Burdur fay zonu adıyla biliniyor. Geçenlerde Acıpayam'da yaşanan depremi yaratan kırıklardan biri bu. Bu fay parça parça kendi içinde kırılıyor. İzmir ile Marmaris'te yaşanan iki deprem arasında bir bağlantı yok. Bunlar birbirinden uzak depremler. Fayları bağlantılı değil, mekanizmaları da birbirinden farklı" diye konuştu.

FAYLARI KESEREK GEÇMİŞİ İNCELENİYOR

Fay hatlarında gerçekleşen küçük kırılmaların iki türlü etkide bulunabileceğini anlatan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, fayların geçmişini araştırarak Türkiye'de yaşanan depremlerin geleceği ile ilgili öngörüde bulunduklarını belirtti. Prof. Dr. Sözbilir, bu çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Küçük depremler sayesinde enerji boşalımı gerçekleşiyor. Ama bu enerji boşalımı da başka bir depremi tetikleyebilir. Bazı küçük sarsıntılar oradaki enerji boşalımının, yeni bir enerji patlamasının ön belirtisi olabilir. Bu konuda kesin bir şey söylemek için ciddi araştırma yapılmalı. Faylar sürekli izlenmeli. Bu görev Türkiye ölçeğinde Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) ait. Türkiye'de şu anda binin üzerinde sismometre var. Kara içinde ise 500 fayımız var. Yani her faya 2 sismometre düşüyor. Yeni bir çalışma başlatarak fayları kesiyor yani hendek açıyoruz. Amacımız fayların geçmişte ürettikleri depremleri bulmak ve ona göre kaç yılda bir deprem üretmiş, bunu anlamak. Gelecekte de ne kadar süre sonra deprem üretebilir, öngörülerde bulunuyoruz. Yaklaşık 500 fayı 2023 yılına kadar bu anlamda inceleyeceğiz. Bilim insanları olarak çalışıyoruz. İzmir'deki fayları kesmeye başladık. Fayın geçmişini anlarsak geleceğiyle ilgili bir fikir üretebiliriz."



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