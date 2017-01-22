Prof. Dr. Sebe: Son 3 ayda kaçak içkiden 6 kişi öldü

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sebe, son 3 ayda 39 kişinin alkol zehirlenmesinden hastaneye başvurduğunu, 6'sının yaşamını yitirdiğini söyledi.

Eylül ve Ekim 2016 tarihleri arasında 13 kişinin alkol zehirlenmesi nedeniyle Balcalı Hastanesi'ne başvurduğunu ve bunlardan 1'inin öldüğünü, 2'sinde ise kalıcı körlük oluştuğunu kaydeden Prof. Dr. Ahmet Sebe, "Bu nedenle Sağlık Bakanlığı hastanemizden, 18 Ekim 2016 tarihi itibariyle alkol zehirlenmesi vakalarına ilişkin istatistik tutulmasını istedi. Halen 4 tane yatan hasta var. Maalesef 6 hasta öldü. 3 kişi de evde bakım hastası olarak taburcu oldu" diye konuştu.

'KAÇAK İÇKİDEN UZAK DURUN'

Kaçak içki tüketilmemesini isteyen Prof. Dr. Ahmet Sebe, şunları söyledi:

"Alkolün zararlarını herkes biliyor ancak yine de kaçak içki üretilip tüketiliyor. Kaçak içkiler görme kaybından ölüme kadar ciddi zararlar veriyor. Vücutta ciddi hasarlar bırakıyor. Halkın bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Alkol tüketilecekse bile içtikten sonra görme bozukluğu, kusma, bulantı gibi şikayet varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Ama mutlaka kaçak içkiden uzak durulmalı."

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