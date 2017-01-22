Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran, Türk ve Rus heyeti Astana öncesi bir araya geldi
İran, Türk ve Rus heyeti...
Taksiye indi bindi ücreti :8 lira 75 kuruş
Taksiye indi bindi ücreti :8...
ABD, Astana görüşmelerine heyet göndermeyecek
ABD, Astana görüşmelerine heyet göndermeyecek
Türban artık Jandarma ve Sahil güvenlikte de serbest
Türban artık Jandarma'da serbest!

Prof. Dr. Sebe: Son 3 ayda kaçak içkiden 6 kişi öldü

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sebe, son 3 ayda 39 kişinin alkol zehirlenmesinden hastaneye başvurduğunu, 6'sının yaşamını yitirdiğini...

Prof. Dr. Sebe: Son 3 ayda kaçak içkiden 6 kişi öldü

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, () - ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Sebe, son 3 ayda 39 kişinin alkol zehirlenmesinden hastaneye başvurduğunu, 6'sının yaşamını yitirdiğini söyledi.
Eylül ve Ekim 2016 tarihleri arasında 13 kişinin alkol zehirlenmesi nedeniyle Balcalı Hastanesi'ne başvurduğunu ve bunlardan 1'inin öldüğünü, 2'sinde ise kalıcı körlük oluştuğunu kaydeden Prof. Dr. Ahmet Sebe, "Bu nedenle Sağlık Bakanlığı hastanemizden, 18 Ekim 2016 tarihi itibariyle alkol zehirlenmesi vakalarına ilişkin istatistik tutulmasını istedi. Halen 4 tane yatan hasta var. Maalesef 6 hasta öldü. 3 kişi de evde bakım hastası olarak taburcu oldu" diye konuştu.
'KAÇAK İÇKİDEN UZAK DURUN'
Kaçak içki tüketilmemesini isteyen Prof. Dr. Ahmet Sebe, şunları söyledi:
"Alkolün zararlarını herkes biliyor ancak yine de kaçak içki üretilip tüketiliyor. Kaçak içkiler görme kaybından ölüme kadar ciddi zararlar veriyor. Vücutta ciddi hasarlar bırakıyor. Halkın bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Alkol tüketilecekse bile içtikten sonra görme bozukluğu, kusma, bulantı gibi şikayet varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Ama mutlaka kaçak içkiden uzak durulmalı."

FOTOĞRAFLI  

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55