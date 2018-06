Prof. Dr. Rıdvan Ege ölümünün birinci yılında unutulmadı 

Gizem KARADAĞ / ANKARA, () - PROF. Dr. Rıdvan Ege, ölümünün birinci yıl dönümünde kurucusu olduğu Ufuk Üniversitesi Hastanesi'nde meslektaşları ve sevenleri tarafından anıldı. Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Op. Dr. Orhan Girgin, "8 Haziran'ı yani hocamızı kaybettiğimiz günü Prof. Dr. Rıdvan Ege Bilimsel Günü olarak her yıl kutlayalım. Bu hocamıza en güzel vefa örneği olacaktır" dedi.

Türkiye'de ve dünyada önemli bilimsel çalışmalara imza atan ve 8 Haziran 2017 yılında 92 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Rıdvan Ege için kurucusu ve onursal başkanı olduğu Ufuk Üniversitesi Hastanesi'nde anma töreni düzenlendi. Anma törenine Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Op. Dr. Orhan Girgin, Ufuk Üniversitesi Rektörü Tevfik Tezcaner, kızı Prof. Dr. Ufuk Ege Uygur, Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi ve Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör Özden, İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TODBİD) Başkanı Prof. Dr. İrfan Öztürk ve mesai arkadaşları ile yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Prof. Dr. Rıdvan Ege'nin hayatındaki çeşitli kesitlerden oluşan belgesel gösterildi. Daha sonra anma programına katılanlar kürsüye çıkarak Rıdvan Ege ile ilgili düşüncelerini ve anılarını anlattı.

'8 HAZİRAN'I PROF. DR. RIDVAN EGE BİLİMSEL GÜNÜ OLARAK HER YIL KUTLAYALIM'

Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Op. Dr. Orhan Girgin, ihtisas eğitimine 1964 yılında Prof.Dr. Rıdvan Ege'nin yanında başladığını anımsatarak hayatı boyunca onu örnek aldığını söyledi. Rıdvan Ege'nin Türkiye için büyük bir insan olduğunu söyleyen Orhan Girgin şöyle konuştu:

"Hocam, özel kazanımlarını Türk eğitimine bağışladı. Anaokulu açtı, bir lise açtı. Ve en önemlisi Ufuk Üniversitesi'ni kurdu. Bir üniversite kurmak kolay değil. Hocam bunu başardı ve onun amacı sadece eğitimdi. Biz de aynı şeyi söylüyoruz, amacımız sadece eğitim. Bir vakıf üniversitesiyiz. Amacımız eğitim. Ve Rıdvan Hocam bütün çocukların okumasını isterdi. Biz de aynı şeyleri düşünüyoruz. Biz Türkiye'de en az ücretle öğrenci okutan üniversiteyiz. Bununla onur duyuyoruz. Ve hocamızın izinden çıtayı yükselterek gitmek istiyoruz. Bugünü yani hocamızı kaybettiğimiz günü Prof. Dr. Rıdvan Ege Bilimsel Günü olarak her yıl kutlayalım. Bu, hocamıza olan en güzel vefa örneği olacaktır. Hocamız bir bilim adamı, bir önderdi.”

'ÜLKESİNE HEPİMİZE BİR VİZYON OLUŞTURDU VE MİSYONUNA YÜKLEDİ BİZİ'

Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tevfik Tezcaner, Rıdvan Ege'nin birçok şeye önder olduğunu kaydederek "Çok büyük bir insandı, Birçok şeye ülkemizde öncülük etti. Özellikle ortopedi camiasında birçok şeyin önderi oldu. Dernekler kurdu, üniversite kurdu. Üniversite öncesi eğitim birimlerini kurdu ve onları devlete bağışladı. Saymakla bitmeyecek kadar büyük emekleri var. Ülkesine hepimize bir vizyon oluşturdu ve misyonuna yükledi bizi" diye konuştu.

'BABACIĞIM ŞİMDİ KALBİMİZDESİN, RÜYALARIMIZDASIN, HAYALLERİMİZDESİN'

Prof. Dr. Ufuk Ege Uygur, tedavisi boyunca babasına hastanede çok iyi bakıldığını hatırlatarak şöyle dedi: "Beni başka dünyalara götüren konuşmalar yapıldı. Ayrıca geçen sene, babam ve annem Rıdvan Ege Hastanesinde çok iyi bakılmıştır. Bu onların ömrüne ömür katmıştır. Babam öleli bir sene oldu ama ben öyle bir şey hissediyorum ki sanki annem, babam vefat etmedi, hala bizi izliyor. Babacığım şimdi kalbimizdesin, rüyalarımızdasın, hayallerimizdesin.”

'ŞU ANDA BURADA BENDE RIDVAN BEYİ O KADAR ÇOK ÖZLÜYORUM Kİ'

İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker, babası İsmet İnönü ve Rıdvan Ege'nin anılarını şu şekilde anlattı:

“Aklıma senelerce evvel Rıdvan Ege'nin babam için bir konuşmasında yaptığı bir söz geldi. 'Paşam sizi ne kadar çok özlüyorum, hatta öksürüğünüzü bile özlüyorum' demişti. Şu anda burada bende Rıdvan Beyi o kadar çok özlüyorum ki. Onun sevgisini, onun insanlara olan yaklaşımını, her şeyini paylaşmaktan duyduğu zevki, Atatürk sevdasını, cumhuriyet heyecanını bunların hepsini yaşam tarzında bakışlarında hissettiriyordu. En yakınımız olarak görüyorduk onu. İnönü ailesi olarak 4 kuşak onu tanıdık. Her zaman bize her konuda yardımcı oldu. Ne mutlu sizlere Rıdvan Beyin öğrencilerisiniz."

‘HEPİMİZE ÖRNEK OLAN BİR KİŞİDİR’

Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi ve Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Yekta Güngör ise, “Hepimize her konuda rehberlik etmiş olan Sayın Rıdvan Ege'nin ölümünün birinci yılında onu anmak onu yeniden yaşamak, güzel bir sıcaklığı yüreğimizde barındırıyor. O her alanda tebessümüyle, tatlı diliyle, yaklaşımıyla, sabrıyla ve hoşgörüsüyle hepimize örnek olan bir kişidir” dedi.

