Prof. Dr. Pehlivan: Kanserlerin yüzde 90'ı genetik değil

KANSERİN kader ve aileden geçen kalıtsal bir hastalık olduğu düşüncesinin doğru olmadığını belirten Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Pehlivan, "Kanserlerin yüzde 10 ile 15'i kalıtsalken, yüzde 70-90'ı ise çevresel faktörlere bağlı. Beslenmemize dikkat edip sporumuzu yaparak bu hastalığı önleyebiliriz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, kanserin görülme sıklığının artmasına rağmen ölümlerin en az yüzde 2 oranında azaldığına dikkat çeken Prof. Dr. Berrin Pehlivan, çağımızın hastalığı kanser hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kadınlarda daha çok meme kanseri görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Berrin Pehlivan, "Meme, akciğer kanserleri en çok görünen kanserler arasında. Erkeklerde de prostat ve akciğer kanseri görünüyor. Sigara içme oranı kadınlar arasında giderek arttığı için akciğer kanserini kadınlarda çok fazla görmeye başladık" diye konuştu.

"KANSER ARTIK TEDAVİ EDİLEBİLİYOR"

Günümüz teknolojisinde kanserin tedavi edilebildiğini belirten Prof. Dr. Berrin Pehlivan, "Kanser, bizim için artık kronik bir hastalık. Kanseri şeker ve kalp hastalığı gibi görmek lazım. Nasıl onlar hayatlarını doktora bağımlı olarak ilaçlarını alıp düzenli kontrollerle devam ettiriyorlarsa kanser hastaları için de aynı şeyleri söylemek mümkün olacak. Önceden bizim için sadece hastaları tedavi etmek önemliydi ama artık tedavi edilmeleri kadar hayat kaliteleri de önemli" diye konuştu.

ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

Kanserin kader olduğu ve aileden geçen kalıtsal bir hastalık olduğu düşüncesinin yanlış olduğunu anlatan Prof. Dr. Berrin Pehlivan, hastalığın görülme sıklığıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Kalıtsal hastalık oranı sadece yüzde 10 ila 15 arasında. Kanser, kendi kendimize yaptığımız bir hastalık. Çünkü kanserin yüzde 70 ila 90'ı çevresel faktörlere bağlı. Biz beslenmemize dikkat ederek, sporumuzu yaparak yüzde 70 oranında kanser olmayı engelleyebiliyoruz. Erken dönem kanserlerinin hemen hepsini tedavi etme şansımız var. O yüzden de erken tanının altını çizmek istiyorum. Çünkü vücudumuzdaki değişikleri bazen fark ediyoruz, bir şeylerin ters gittiğini anlıyoruz ama çok fazla üstüne gitmiyoruz. Erken dönemde hekime başvurduğumuzda küçük bir operasyonla sınırlı kemoterapi ve radyoterapiyle hastalığı atlatabilecekken korktuğumuzdan geç başvuruyoruz ve tedavi olma avantajını kullanamıyoruz. Erken dönemde başvurduğumuzda kanserin tedavi edilme şansı çok yüksek."

"2023'TE TEDAVİ İÇİN 2 MİLYON TURİST BEKLENİYOR"

Sağlık Bakanlığı ve özel sektörün önemli sağlık yatırımları yaptığını ifade eden Prof. Dr. Berrin Pehlivan, yurt dışından birçok insanın kanser tedavisi için Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi. Prof. Dr. Pehlivan, 2023'te 2 milyon turistin beklendiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Doğu Avrupa, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Avrupa ülkelerinden çok gelen var. 2023'te yurtdışından 2 milyon turistin ülkemize gelmesi ve burada tedavi edilmesi bekleniyor. Bunlar çok ciddi rakamlar, artık biz gitmiyoruz yurt dışına onlar bize tedavi için geliyorlar. Dünyada yapılan tüm tedavi yöntemleri Türkiye'de yapılıyor. Üstelik bizim doktorlarımız çok daha cesaretli. Sağlık Bakanlığı ve özel sektör çok fazla yatırım yapıyor cihaz konusunda hiçbir eksiğimiz yok. Yurt dışında bir iki tane olan cihazlar bizde çok daha fazla sayıda. Kanser tedavileri konusunda hiçbir problemimiz yok. Aksine insanlar bizim ülkemize tedavi edilmek için geliyor."

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