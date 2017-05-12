Prof. Dr. Öztürk’ten, Atatürk’e hakarete suç duyurusu

KAYSERİ, () - ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Hastanesi Acil Servis Sorumlusu, ERÜ Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, Atatürk’e hakaret eden kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Prof. Dr. Öztürk, Savcılığa verdiği dilekçesinde, ''Son günlerde Türkiye'de yayın yapan değişik televizyon programlarında, internet ortamında ve sosyal medya hesaplarında cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e ağır hakaretlerde bulunan ve bunu aleni yapan Mustafa Armağan, Hasan Akar ve Süleyman Yeşilyurt isimli kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılması için savcılığınız nezdinde suç duyurusunda bulunuyorum" dedi. Suç duyurusunda, Atatürk’e hakaret eden kişilerden biri hakkında ayrıca FETÖ/PDY'ye destek olması ve irtibatı konusunda suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Öztürk, Ayrıca bunlardan Mustafa Armağan hakkında da FETÖ terör örgütüne destek ve irtibatı nedeniyle ilaveten suç duyurusunda bulunuyorum'' dedi.



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